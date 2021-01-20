هاردن ودورانت قادا بروكلين إلى الفوز

دوليه

قاد النجمان جيمس هاردن وكيفن دورانت فريقهما بروكلين نتس الى الفوز على ضيفه ميلووكي باكس 125-123، فيما نجح غولدن ستايت ووريرز في التغلب على مضيفه وجاره في ولاية كاليفورنيا لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 115-113 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفرض هاردن نفسه نجما في ثاني مباراة له بألوان فريقه الجديد المنضم اليه حديثا من هيوستن روكتس في صفقة ضخمة، بتسجيله 34 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، واضاف دورانت الذي يخوض بدوره موسمه الأول مع بروكلين بعدما انضم اليه الموسم الماضي قادما من غولدن ستايت ووريرز لكنه غاب بسبب الاصابة، 30 نقطة بينها ثلاثية الفوز.

وحقق دورانت تسع متابعات وست تمريرات حاسمة وأضاف جو هاريس 20 نقطة مع ست متابعات لينجح فريقهما في حسم قمة المنطقة الشرقية أمام ميلووكي باكس ونجمه المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري المنتظم في الموسمين الاخيرين العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وتألق أنتيتوكونمبو كعادته وسجل 34 نقطة مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة، وأضاف كريس ميدلتون 25 نقطة لكنه فشل في محاولة ثلاثية في الثانية الاخيرة.

واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربع الاخير وتحديدا الثواني الاخيرة من المباراة عندما أهدر هاردن ثلاثية وفريقه متخلفا 122-123، لكنه تمكن التقاط الكرة المرتدة وتمريرها الى دورانت الذي سددها من خارج القوس، مانحا التقدم لنتس 125-123 قبل 36,8 ثانية.

بعدها أضاع ميدلتون محاولة من ثلاث نقاط، حاول دورانت ابعادها لكنه منحها الى ميدلتون ليمنحه فرصة أخرى من خارج القوس بيد انه أهدرها مرة أخرى.

وكانت المباراة في ملعب «باركلايز أرينا» في بروكلين واحدة من المباريات البارزة في قائمة يوم تكريم رمز الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور.

وخطف غولدن ستايت ووريرز فوزا قاتلا من مضيفه لوس انجليس ليكرز حامل اللقب عندما حول تخلفه بفارق 14 نقطة في الربع الاخير الى فوز بسلة واحدة 115-113.

ويدين ووريرز بفوزه الى نجمه ستيفن كوري الذي سجل 26 نقطة رغم معاناته من الرميات الثلاثية (سجل 3 من 12 محاولة) مع سبع تمريرات حاسمة، وأضاف كيلي أوبري جونيور 23 نقطة بينها سلة التعادل 108-108 التي أشعلت فتيل المنافسة قبل 3,10 دقائق من النهاية، حيث أضاف درايموند غرين سلة مانحا التقدم لفريقه للمرة الاولى في المباراة وأتبعه كوري بثلاثيته الثالثة ليوسع الفارق الى 5 نقاط، ثم حافظ فريق المدرب ستيف كير على التقدم حتى النهاية.

وأهدر نجم ليكرز «الملك» ليبرون جيمس ثلاثية مع الصافرة النهائية ليتلقى فريقه الخسارة الاولى بعد 5 انتصارات متتالية، والرابعة هذا الموسم.

