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دوليه

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تورينو أقال مدربه


أعلن تورينو أول من أمس التخلي عن خدمات مدربه ماركو جامباولو بعد التعادل في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع سبيزيا في الدوري الإيطالي، ما أبقاه مهددا بالهبوط في المركز الثامن عشر. ووصل جامباولو إلى تورينو في بداية الموسم الحالي، لكن مشواره لم يدم طويلا وسيستبدل على الأرجح بدافيدي نيكولا، ابن الـ47 عاما الذي أقيل هذا الصيف من تدريب جنوى بعد ثمانية أشهر فقط على توليه المهمة. وأفادت وسائل إعلامية إيطالية عدة بأن نيكولا الذي كان مع الفريق في الدرجة الثانية موسم 2005-2006، تواجد أول من أمس في الحصة التمرينية. ومن دون أن يعلن رسميا عن اسم البديل، قال تورينو في بيان عن «تسريح ماركو جامباولو من مهمته كمدرب للفريق الأول. يشكر النادي جامباولو وطاقمه على احترافهما والالتزام الذي أظهراه خلال هذه الأشهر». وفقد جامباولو (53 عاما) وظيفته للمرة الثانية في غضون موسمين بعدما خاض أيضا تجربة وجيزة مع ميلان الموسم الماضي قبل أن يقال بعد أربعة أشهر وسبع مباريات فقط في أكتوبر 2019.


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