بيولي: ماندزوكيتش سيمنحنا سلاحاً اضافياً?

دوليه

سيمنح قدوم المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش إلى نادي ميلان «سلاحا إضافيا»، بحسب ما ذكر ستيفانو بيولي مدرب متصدر الدوري الإيطالي أول من أمس. قال بيولي بعد فوز فريقه على كالياري (2-0) ليوسع الفارق في الصدارة إلى 3 نقاط مع أقرب مطارديه انتر «أنا سعيد، هذا سلاح إضافي. مجددا، اصبح النادي طموحا، قدوم ماندزوكيتش يصب في هذا الاتجاه. قد نتعرض لاصابات، حالات ايجابية (فيروس كورونا المستجد)، سنحتاج للكثير من اللاعبين». تابع لشبكة «سكاي» الايطالية بعد انتهاء المرحلة 18 من «سيري أ»: «عندما اقترح النادي على ماندزوكيتش وافقت فورا، فهو يبحث دوما عن الفوز، متحفز ويمنحنا حلولا إضافية». واوضح ان لاعب يوفنتوس وبايرن ميونيخ الالماني السابق البالغ 34 عاما يحتاج الى الوقت لاستعادة لياقته، إذ بقي من دون ناد منذ الصيف الماضي. وتابع بيولي «هناك مباريات كثيرة بين الدوري/الكأس، الدوري الاوروبي. ستحصل مداورة دون اي شك». وبحسب الصحف المحلية، سيرتبط ماندزوكيتش حتى نهاية الموسم مع النادي اللومباردي.