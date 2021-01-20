يونس: مونديال قطر سيكون نموذجاً لبطولات كأس العالم

دوليه

يرى نجم المنتخب العراقي السابق وسفير اللجنة العليا للمشاريع والارث القطرية يونس محمود أن بطولة كأس العالم 2022، ستتيح فرصة مثالية لتصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة عن منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي من خلال التعرف على الثقافة العربية واستخدام أفضل المرافق العالمية. وقال: «على غرار جميع بطولات كأس العالم السابقة، سيشكل مونديال قطر2022 ملتقى عالميا تجتمع فيه شعوب العالم لاستكشاف العادات والتقاليد المختلفة والاحتفاء برياضة كرة القدم الجميلة بعد تجربة مريرة عاشها العالم مع وباء كوفيد-19».

وأضاف في حديثه لموقع كأس العالم 2022: « سيرفع المونديال بلا شك سقف طموح الدول العربية بأسرها داخل الملعب وخارجه. بمعنى أن المنتخبات العربية سيزداد حماسها للمنافسة في أبرز البطولات العالمية، وخاصة بعد تنظيم أهم حدث كروي في العالم في منطقتها، بينما ستسعى الجهات المسؤولة عن كرة القدم لاستضافة أحداث رياضية عالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات في انشاء البنية التحتية، ورفع القدرات المحلية التي تؤهلها لذلك، ليمثل مونديال قطر2022 لحظة فارقة لملايين المشجعين في الشرق الأوسط».

وتابع: «عند تقديم ملف الاستضافة في 2010، وعد منظمو البطولة العالمَ بأن يمثل تقارب المسافات في قطر ميزة فريدة، وبالفعل سيكون هذا التقارب واحدا من أهم مزايا المونديال المقبل الذي سيقدم بلا شك معيارا جديدا ونموذجا يحتذى به في النسخ المقبلة من بطولة كأس العالم»، منوها بقوله: «بفضل تقارب المسافات، سيتمكن اللاعبون من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد في سابقة لم تعتد عليها جماهير المونديال من قبل. فقد جرت العادة في البطولات السابقة أن تقطع الجماهير مسافات طويلة بين الستادات لحضور المباريات، على خلاف مونديال قطر الذي ستكون فيه الجماهير على مقربة من جميع الستادات ومناطق المشجعين والمعالم السياحية، لتنعم بمهرجان كروي وأجواء احتفالية تستمر لنحو شهر ستخلده الذاكرة».

