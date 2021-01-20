ما وراءك يا كاراسكو؟!

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تحمل الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني امام نظيرة الفلسطيني 0 – 1 في اللقاء التجريبي الذي جمع بينهما اول من امس الكثير من التساؤلات بما انها تاتي ضمن الاستعداد لخوض مباراتين بالغتي الاهمية امام استراليا والاردن في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

ومن الطبيعي ان الغاية الفعلية والتركيز كله ينصب في كيفية التعامل مع تلك المباراتين باعتبار انه على ضوء نتيجتهما يتحدد مصير الازرق بالتأهل للدور الحاسم للتصفيات المونديالية، الا ان ما حدث وما شاهدناه امام فلسطين من مستوى وعمل من قبل المدرب الاسباني اندريس كاراسكو لايعكس ان هناك تفكيرا عمليا على ارض الواقع يجعل الازرق قادرا على مقارعة خصومه في التصفيات.

والتشكيلة التي بدأ بها المدرب اللقاء وهي كالتالي: سليمان عبدالغفور في حراسة المرمى، عبدالعزيز ناجي، فهد حمود، وحمد حربي، وفهد الهاجري في الدفاع، رضا هاني،طلال فاضل، وخالد شامان في الوسط، احمد الزنكي، حسين الموسوي، وبدر المطوع في الهجوم لم تقم بما هو مطلوب منها من ناحية الشق الدفاعي ولا الهجومي حيث ظلت عاجزة على اداء الادوار المطلوبة منها.

ففي الهجوم تعطلت نهائيا تحركات اللاعبين بما ان المدرب كلف الزنكي والمطوع باللعب خلف الموسوي بالهجوم مع نزولهما للوسط وقد اختفت انطلاقات الزنكي التي يتميز بها وكذلك المطوع هو الآخر لم تكن تحركاته ذات فاعلية وما زاد من سوء الحال لاعبو الوسط رضا وشامان وفاضل فواجباتهم لم تكن معروفة لا على الصعيد الدفاعي ولا الهجومي، مجرد ركض دون اي تفكير فعلي ببناء الالعاب الهجومية وافتقد الوسط للاعب الذي يستطيع ان يقوم بدور الصانع ويضبط ايقاع اللعب وبالذات في حال تسريع الوتيرة بينما كان الوسط رتيبا وبطيئا جدا.

وفي الجانب الدفاعي سلبية الوسط كانت مؤثرة فلم تكن هناك تغطية مثالية امام الدفاع من قبل رضا وشامان وفاضل، مما صعب كثيرا من مهام الدفاع الذي هو بالاصل مرتبك ولا تعرف عناصره كيف تقوم بمهامها جيداً.

فقلبا الدفاع فهد حمود وحمد حربي لم يؤديا دورهما في التغطية ولا الرقابة، بدليل هدف الضيوف الذي كشف المستور، كما ان الظهيرين الهاجري وناجي حالهما ليس ببعيد عن قلبي الدفاع فلم تكن لهما ادوار بالتغطية الدفاعية او المساندة الهجومية وان ظهرت من جانب الهاجري بعض المحاولات ولكن لاترتقي لما هو مطلوب.

وقد اثرت التغييرات العديدة التي اجراها المدرب على التشكيلة في الشوط الثاني ايضا على المستوى فلم يكن للبدلاء اضافة فكانت مجرد تغييرات لا تقدم.

ولاشك ان الحال التي بدا عليها الازرق وعمل المدرب كاراسكو يعكس ان «البوصلة» غائبة لديه ومن قبله ادارة الاتحاد، فالامر يتطلب ان يكون هناك تركيز مكثف على مجموعة من اللاعبين لان الازرق تنتظره مباراتين امام استراليا والاردن تحدد مصيره.

ولابد ان تكون «صفوة» اللاعبين هي التي تنال الاهتمام والعمل الفني من جانب المدرب، وبالتالي من الواجب عليه ان يكون لاعبو الخبرة هم الحاضرون ويركز عليهم فعملية اختيار عناصر شابة او جديدة العهد بالمشاركات الدولية وتجربتها فهذا لن ينفع في هذا التوقيت،كما ان كثرة التغييرات «شيل وحط» تدعو للحيرة لانه بالاصل لا توجد في الاندية عناصر مؤثرة فاغلبهم متقاربون في المستويات ومع ذلك قد يقدمون ما لديهم بالشكل المطلوب. في حين عملية البناء للمستقبل يفضل ان ترجأ مؤقتا طالما انه لم يتبق سوى مباراتين مصيريتين امام استراليا والاردن فالمنطق يتطلب تجميد الافكار المستقبلية لبعض الوقت ولابد على ادارة الاتحاد توضيح الامور لكاراسكو، فاستمراره بهذا النهج يعني انه سيكون على نفس نمط من سبقوه.

