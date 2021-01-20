الفهد: البوعينين سيكون قيمة مضافة لعمل «الأولمبي الآسيوي»

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عين المجلس الأولمبي الآسيوي جاسم البوعينين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية نائبا لرئيس المجلس. ويرتبط دور البوعينين باستضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية الواحدة والعشرين التي تنظمها الدوحة عام 2030.

وكان البوعنيين، البالغ من العمر 38 عاما والمهاجم السابق في منتخب قطر لكرة القدم، رئيسا تنفيذيا لملف «الدوحة 2030».

كما كان نائبا لرئيس اللجنة المنظمة ومدير عام النسخة الاولى من دورة الالعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية “أنوك» التي استضافتها الدوحة في أكتوبر 2019. وقال الشيخ احمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي: «يسعدنا أن نرحب بالسيد جاسم البوعينين في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي كنائب للرئيس لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين في الدوحة عام 2030»، مضيفا: «انه واحد من أكثر القيادات الرياضية الشابة خبرة وديناميكية في المنطقة وفي آسيا، ونحن واثقون من أنه سيكون قيمة مضافة الى عمل المجلس الأولمبي الآسيوي».

وأضاف: «نحن نتطلع لبناء شراكة قوية وحيوية مع السيد جاسم البوعينين واللجنة الأولمبية القطرية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين في الأعوام القليلة المقبلة من أجل تنظيم حدث بمستوى عالمي في 2030».

من جهته، قال البوعينين: «يشرفني أن أعمل كنائب لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وأتوجه بالشكر لرئيس المجلس الشيخ أحمد الفهد ،وأسرة المجلس الأولمبي على هذه الفرصة، للمساهمة في مستقبل رياضي أكثر اشراقاً لقارة آسيا. كما أعرب عن امتناني وتقديري للشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية على ترشيحي وتكليفي بتمثيل الدوحة 2030 في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي». وتابع: «كما أكدنا خلال عرضنا لملف الدوحة 2030، فان قطر مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية من الآن، لذلك نحن قادرون على الاستخدام الأمثل لبنيتنا التحتية، والاستثمار في تطوير الرياضة في جميع أنحاء القارة». وأوضح: «ان المجلس الأولمبي الآسيوي يعد من أكثر المنظمات الرياضية نشاطا واحتراما في العالم، ولديه مجموعة قوية من الأحداث الدولية متعددة الرياضات. انني أتطلع الى العمل مع زملائي في المجلس التنفيذي لـلمجلس الأولمبي الآسيوي، واللجان الأولمبية الوطنية في آسيا لضمان خلق الدوحة 2030 لارث ايجابي للقارة الصفراء».

