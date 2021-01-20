إيقاف الظفيري 13 مباراة وهاني 7 وتغريمهما 7500 دينار.. والقادسية يستأنف

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فرضت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عقوبة الايقاف «12 مباراة» على لاعب القادسية أحمد الظفيري بالاضافة الى «عقوبة الطرد» مع غرامة مالية وقدرها 5 آلاف دينار، وذلك لما بدر منه تجاه علي عباس حكم المباراة النهائية لبطولة كأس ولي العهد التي أقيمت يوم 12 يناير الحالي على ستاد جابر، علما ان اتحاد الكرة وقع في خطأ في كتابه الموجه لنادي القادسية لابلاغه بالعقوبة، عندما كتب فيه أن المباراة أقيمت يوم 15 يناير.

كما قررت اللجنة ايقاف زميله في الفريق رضا هاني 7 مباريات مع غرامة مالية قدرها 2500 دينار، لما بدر منه أيضا تجاه حكم المباراة.بدوره سيتقدم نادي القادسية بطلب الى لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة من أجل الاعتراض على العقوبة.

