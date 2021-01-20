البناي: الوقاية من إنفلونزا الطيور أسهل من «كوفيد - 19»

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أكد رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة د. عبدالمجيد البناي أنه جهز كل الاحتياطات اللازمة لسفر وفد الأزرق الى البصرة الأسبوع المقبل لمواجهة نظيره العراقي ودياً ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال البناي: «جهزنا كل الأمور المتعلقة بالمسحات الطبية والكمامات والبطاقات الممغنطة لحماية اللاعبين من فيروس كوفيد - 19، بالاضافة الى المكملات الغذائية والفيتامينات».

وحول انتشار فيروس انفلونزا الطيور في العراق حالياً، قال البناي: «تأكدت بنفسي من خلال الموقع أن المرض غير منتشر في منطقة البصرة التي سيلعب فيها الأزرق، وفي كل الأحوال فان الوقاية من فيروس أنفلونزا الطيور أسهل من الوقاية من فيروس كوفيد - 19، والأمر يتعلق غالباً بالطعام، ومن المعلوم أن اللاعبين يتناولون وجباتهم في الفندق الخاص بالوفد».

وأضاف: «الوقاية تكون باتباع الاجراءات الصحية المعروفة بغسل اليدين والتعقيم، كما ان اللاعبين لا يخرجون من الفندق فما بالك بالاكل خارجه»، مشيراً الى أن أرسل ايميل الى المسؤولين في العراق للتأكد من كل الاجراءات الصحية».

وكانت وسائل اعلام عراقية تحدثت عن تفشي مرض انفلونزا الطيور في بلدة سامراء الواقعة شمال العاصمة بغداد، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء انتشار الوباء الى المحافظات المجاورة.

وكشف البناي عن تعرض أكثر من لاعب للاصابة أثناء مباراة فلسطين أول من أمس، موضحاً: «عدم اكتمال لياقة اللاعبين يتسبب في زيادة الاصابة، وأكثر من لاعب تعرض للشد أو الكدمات خلال المباراة، مثل طلال الفاضل الذي أصيب بكدمة على العضلة، وحمد حربي الذي عاني من الشد، وأحمد الزنكي الذي اشتكي من ركبته بالاضافة الى آخرين تعرضوا لكدمات بسيطة.

وتابع: «سنقوم بفحص اللاعبين وتحديد مدى امكانية عودتهم الى الأندية للمشاركة في انطلاقة الدوري أو مواصلة تلقيهم العلاج في العيادة».

