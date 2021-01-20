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كاراسكو: الباب مفتوح لانضمام لاعبين جدد

راشد خلف
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الأربعاء 20 يناير 2021

ذكر الاسباني أندريس كاراسكو مدرب الأزرق أن الباب مفتوح أمام انضمام لاعبين جدد الى قائمة الأزرق وأنه سيتابع مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز من الملعب لاختيار اللاعبين. وقال كاراسكو بعد الخسارة أمام فلسطين 0-1 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أول من أمس انه اعتاد على اللعب من أجل الفوز دوماً، وأن الخسارة في أول لقاء له مع الأزرق «محبطة بكل تأكيد».
ولفت الى ان الاخطاء التي ارتكبها اللاعبون في المباراة تعتبر «طبيعية، لأنها المباراة الأولى للفريق بعد فترة توقف طويلة، واعداد قصير لمدة 4 أيام فقط».
وأضاف: «شهد اللقاء المشاركة الاولى للاعبين خالد شامان وعبدالعزيز ناجي، وسنعمل من اجل الوصول للانسجام المأمول في الفترة المقبلة»، مشدداً على أن الأزرق قدم أداءً جيداً في الشوط الثاني. وقال: « قمنا برد فعل جيد في الشوط الثاني بعد مشاركة لاعبين صغار مثل حمد القلاف وفواز عايض وسنحت لنا بعض الفرص أمام المرمى الفلسطيني».


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