الكويت وكاظمة في انطلاق «ذهبي السلة»

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أسفرت قرعة الجولة الأولى من المربع الذهبي لدوري كرة السلة عن مواجهة الكويت حامل اللقب مع كاظمة، والقادسية مع الجهراء الأحد المقبل. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين ثم يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مباريات يتأهل الى النهائي الفائز في مباراتين.

كما ستخوض الفرق من الخامس الى الثالث عشر دوري من قسمين على أن يتأهل الأول والثاني الى دوري الدرجة الأول في الموسم المقبل اذ سينضمان الى الأربعة المتأهلين الى المربع الذهبي.

كما سحبت أول من أمس قرعة كأس الاتحاد التي ستقام بعد نهاية بطولة الدوري، وتقام بنظام خروج المغلوب، حيث سيلعب الجهراء مع برقان والفائز يواجه الكويت في الدور الثاني، وكاظمة مع الشباب والفائز يواجه الصليبخات، والنصر مع القرين والفائز يواجه القادسية، فيما يلعب أيضاً في الدور الأول الساحل مع اليرموك، والعربي مع التضامن.

