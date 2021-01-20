الأخضر هزم الشباب في «الطائرة»

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حقق العربي الانتصار بشق الأنفس على الشباب 3-0 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس في ختام الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة لينضم لفريقي الصدارة الكويت وكاظمة. ورفع العربي رصيده بهذا الفوز الى 14 نقطة وهو الرصيد ذاته للأبيض والبرتقالي، ويأتي بعدهم القادسية 12 نقطة ثم الجهراء 10 نقاط والشباب 8 نقاط. ورغم انتصاره بثلاثة أشواط نظيفة الا أن الأخضر عانى كثيراً من أجل تحقيق الفوز والعودة الى سكة الانتصارات بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام كاظمة. ووجد العربي مقاومة شرسة من الشباب اذ انهى الشوط الأول بصعوبة 27-25، قبل أن يعاني كثيراً في الشوط الثاني أيضاً الذي تساوى فيه الطرفان بالمستوى وحافظا على تقارب النتيجة حتى حسم العربي الشوط 26-24. وظن العربي انه سينهي الشوط الثالث بسهولة، الا أن الشباب واصل مقاومته وحافظ على تبادل التقدم مع خصمه حتى النقاط الأخيرة حيث حسم الأخضر الشوط بصعوبة بالغة 30-28 ليحقق انتصارا شاقا وضعه مع ثنائي الصدارة. ودخلت البطولة في منعطف هام بعد تساوي الفرق الثلاثة في النقاط بستة انتصارات وهزيمتين لكل منهما.