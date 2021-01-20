loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الإسكواش النسائية» تختتم اليوم


تختتم في 06:00 مساء اليوم منافسات البطولة النسائية الاولى للاسكواش (فئة الفردي) على ملاعب مجمع الشيخ سالم الصباح في جنوب السرة. واقيمت منافسات الدور نصف النهائي مساء أمس والتقت فيه زينب عبدالشافي مع كاترين رافول وشيماء الرشيد مع شيخة الدبوس. وأفادت عضو اللجنة النسائية في اتحاد الاسكواش د. معصومة الكاظمي انه سيتم تتويج اللاعبات صاحبات المراكز الاربعة الاولى بالميداليات الى جانب تقديم كأس للاعبة المثالية، مشيرة الى ان اللجنة ستجتمع بعد نهاية البطولة لاستعراض السلبيات من اجل العمل على تلافيها في البطولات المقبلة وتعزيز الايجابيات مع وضع خطة مستقبلية لضمان استمرار المسابقات النسائية في المواسم القادمة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة