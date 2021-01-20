«الإسكواش النسائية» تختتم اليوم

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تختتم في 06:00 مساء اليوم منافسات البطولة النسائية الاولى للاسكواش (فئة الفردي) على ملاعب مجمع الشيخ سالم الصباح في جنوب السرة. واقيمت منافسات الدور نصف النهائي مساء أمس والتقت فيه زينب عبدالشافي مع كاترين رافول وشيماء الرشيد مع شيخة الدبوس. وأفادت عضو اللجنة النسائية في اتحاد الاسكواش د. معصومة الكاظمي انه سيتم تتويج اللاعبات صاحبات المراكز الاربعة الاولى بالميداليات الى جانب تقديم كأس للاعبة المثالية، مشيرة الى ان اللجنة ستجتمع بعد نهاية البطولة لاستعراض السلبيات من اجل العمل على تلافيها في البطولات المقبلة وتعزيز الايجابيات مع وضع خطة مستقبلية لضمان استمرار المسابقات النسائية في المواسم القادمة.

