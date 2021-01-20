لا تُضحكوا أهل بيزنطة علينا!

الاخيرة

يُضرب المثل بالغفلة بأهل بيزنطة، الذين غزوا وهم في جدل شديد، وبالمثل غُزينا عام 90، ونحن في جدل شديد، وبقي الجدل قائماً إبان الغزو، واستمر بعده، وتُظهر محاضر مجلس قيادة الثورة العراقي، التي كُشف عنها بعد عام 2003، أن الغازي صدام، وهو يرقب جدلنا الشديد بعد التحرير طمع بنا مرة أخرى، وقرر غزونا عام 95، عبر ما أسماه خطة «الانتقال للضفاف الأخرى»، وقد خدمتنا المصادفة البحتة، عندما شُغل بمفاجأة هروب زوجي ابنتيه حسين وصدام كامل، ومازلنا مشغولين بالجدل والخلاف السياسي عن الإشكالات الصحية والاقتصادية والأمنية والنفطية غير المسبوقة التي نتعرض لها.

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قبل 40 عاماً، أي في الفترة 80-82، راجت مقولة أسست لأكبر كارثة اقتصادية تعرضت لها الكويت، وهي أن عليك أن تترك عقلك خارج السوق، وتدخله لعدم عقلانية ما يجرى فيه، هذه الأيام هناك من يريد الترويج لمبدأ مماثل بالشأن السياسي، وهو أن عليك أن تترك عقلك - ولربما ضميرك وحبك لبلدك - خارج قبة البرلمان لتفهم ما يجري تحتها من خلافات وأزمات غير مفهومة، لا علاقة لها بالدستور، ولا علاقة للدستور بها.

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فمنذ عام 62، والوزراء يصوتون في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، ولو أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء أمراً بمنع وزرائه من التصويت؛ لفهمنا أن يُحاسب أو يستجوب لمخالفته نصوص الدستور، الحال كذلك مع عدم انعقاد الجلسات إلا بحضور الحكومة، كما تنص على ذلك المادة 116 من الدستور، ولم يسبق قط أن عُقدت جلسة برلمانية واحدة في غياب الحكومة، فما الذي استجد؟!

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آخر محطة: يقال عند شعوب الأرض «يموت فرد ولا تفنى أمة»، أما لدينا فيؤمن البعض بألا مانع من أن تفنى الكويت، ويضار شعبها إذا لم يتحقق مطلبه!

