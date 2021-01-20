«البريدي» السعودية.. سحر الشُعب المرجانية

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تُعد الوجهات الساحلية، من المواقع المثالية المفضلة لقضاء العطلات العائلية في موسم «شتاء السعودية الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة، وهو ما يمنحهم مساحات واسعة لاكتشاف التجارب السياحية، خاصة المرتبط منها بالأنشطة المقامة على الجزر البحرية الخلابة الممتدة على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر، حيث العمق البحري المميز المُزين بالشعب المرجانية الملونة.

ومن الجزر البحرية البكر «جزيرة البريدي» في ينبع، وتمتد على مساحة 16 ألف متر مربع، وتبعد عن مرسى القوارب مسافة 40 كيلومتراً.

وتعد الجزيرة وجهة بحرية مرجانية ساحرة، تعرف بطبيعتها الخلابة وشاطئها البكر ومياهها الصافية الكريستالية.(واس)

