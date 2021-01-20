«خبز خبزتيه يالأمة اكليه»

آراء

يهمنا اليوم أن نبين من خلال هذا المقال، الطريقة التي وضع فيها الدستور الحالي لدولة الكويت الصادر في العام 1962 ومدى مشاركة الأمة الكويتية بوضعه وكيف قيدت هذه الأمة ذاتها بذاتها!

فلا أحد ينكر أن الدستور الكويتي الحالي وضعه مجلس تأسيسي انتخب لهذا الغرض، ثم صادق عليه أمير البلاد الراحل سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح - طيب الله ثراه دون أي تعديل. وحدث ذلك بعد الغاء المعاهدة المبرمة بين دولة الكويت وبين بريطانيا واعلان استقلال الكويت عام 1961، حيث أصدر الأمير الراحل سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسوما أميريا تضمن الدعوة لاجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي المكلف بوضع مشروع دستور البلاد. وبالفعل تم انتخاب عشرين شخصا لعضوية المجلس التأسيسي تشكل منهم هذا المجلس بالاضافة الى الأعضاء المعينين من الوزراء بحكم وظائفهم. ثم اجتهد المجلس المشار اليه في اعداد مشروع الدستور ومذكرته التفسيرية وتمت مناقشتهما على مدى عدة جلسات وعند التصويت على مشروع الدستور من قبل المجلس، أعلن الوزراء المعينون بحكم وظائفهم وبإيعاز من سمو أمير البلاد (كما وصلني) امتناعهم عن التصويت على المشروع المقترح رغبة منهم في أن يتركوا الأمر للأعضاء المنتخبين من قبل الشعب وحدهم. وعندما أحيل مشروع الدستور ومذكرته التفسيرية الملزمة الى سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، صدق عليه في الحال بتاريخ 11 نوفمبر 1961، رغم أن سموه - رحمه الله كانت لديه بعض الملاحظات على بعض النصوص، الا أنه آثر الموافقة على المشروع كما صوت عليه الأعضاء المنتخبون في المجلس التأسيسي دون ادخال أي تعديل عليه، لحرصه آنذاك على أن تكون نصوص الدستور الحالي ومذكرته التفسيرية قد ولدت من رحم ارادة الأمة.

نخلص من ذلك إلى أن الأمة بارادتها المنفردة هي التي صنعت الاطار المحدد لسيادتها، وهي التي رسمت سلطاتها وصلاحياتها وفقا لأحكام الدستور، ومن دون أي تدخل من حاكم البلاد سوى التصديق على ما تقدمت به الأمة له. فخبز خبزتيه يالأمة اكليه واستوعبيه. وبدلا من تضليل الشباب بالمفهوم الخطأ لمبدأ الأمة مصدر السلطات وسيادة الأمة بالشكل والمضمون المطبق في الديموقراطيات الغربية، دعونا نعترف بأخطائنا الفنية التي ارتكبناها قبيل وضع دستور 1962 والتي نعتبرها السبب الرئيسي لأزماتنا السياسية المتكررة..ولنعالجها من خلال الحوار الوطني المخلص مع صاحب السمو أمير البلاد المفدى وبحضور شخصيات عامة وأقطاب سياسية وأكاديمية مخلصة، يفتح من خلاله ملف تنقيح الدستور ويهدف الى ايجاد الاستقرار السياسي الدائم وتحقيق مصالح البلاد والعباد. اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد.

