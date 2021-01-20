العالم وعلى رأسه الطير!

آراء

اليوم وبتوقيت العالم المترقب يدخل الرئيس الأميركي المنتخب بايدن الى سدة البيت الأبيض وسط استحكامات أمنية مشددة لم يشهدها الكون منذ بدء الخليقة حتى الآن.

عشرات الآلاف من جنود الحرس الوطني يطوفون البيت الأبيض، والكونغرس المأسوف على تجربته في غياب الأمن، بالاضافة الى مئات الآلاف من الجنود المكلفين من السلطات جميعها في معظم الولايات الأميركية التي لم تعترف بهزيمة ترامب، والتي يسيطر المتطرفون عليها، أو تلك التي تخرج منها تهديدات بعدم مرور يوم التنصيب العظيم مرور الكرام، وكأن شيئا لم يكن.

المشهد الأميركي على ضراوته، وعلى أسبقياته وتعاظم اخفاقاته الا أنني أتوقع مشاهد أقل هدوءا بعد التنصيب من التي تحدث اليوم أمام مسرح الدماء التي ذرفت، وفوق مقابر الأرواح التي أزهقت.

الطامة الكبرى «شارع متفجر يضم 75 مليونا من الذهنيات المتوترة»، والكارثة لو تحرك هذا الشارع في أي اتجاه حتى بعد أن يركب بايدن السلطة ويتحكم في حقيبة الاستحواذ النووية، وفي صناعة القرار السيادي بمساعدة «مجلس شيوخ 50 أمام 50، وبأغلبية ديموقراطية اعتبارية».

كل ذلك يَشِي بأن شيئا «ما» يمكن أن يشهده العالم من بلدان الحريات المنتهية ولايتها، ومحل مرأى ومسمع من بشرية آمنت عن ظهر قلب بأن الديموقراطية الأميركية لن يصيبها مكروه طالما أنها تحترم القانون ولا أحد فوق القانون.

على الرغم من أن ذلك صحيحا، وعلى الرغم من أن قدسية المؤسسة سوف تنتصر أخيرا على همجية الغوغاء، الا أن العالم سوف يشهد فترة من الاضطرابات عند اتخاذ القرارات الخاصة بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية خاصة بشأن العديد من الملفات العالقة وفي مقدمتها «النووي الايراني» والصواريخ الكورية الشمالية، واتفاقيات المناخ والعلاقات مع الأنروا، والصحة العالمية واليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية التي هجرها ترامب وهاجمها واتهمها بأنها انفاق لا يغني ولا يسمن من جوع، وعلى الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب منها.

الأكثر من ذلك «سور المكسيك العظيم» الذي أنفق ترامب عليه المليارات من أجل ما أسماه منع الهجرة غير الشرعية من «أحفاد الهنود الحمر»، والضرب بيد من حديد على الذين تسللوا سابقا عبر الأحراش الحدودية والأسلاك الشائكة فحصلوا على ما حصلوا عليه بعيدا عن عيون القانون الأميركي المانح أو المانع حسب المعايير المتضاربة والأهداف المتعارضة، والاتجاهات المتعاكسة.

على بعد ساعات نحن ربما والعالم سوف يلتقط أنفاسه، محاولا ابتلاع كل ما هو متوقع من أحداث نتمناها غير دامية، وغير مربكة لحسابات الكون الذي يعاني أصلا من جائحة لم تفلح اللقاحات معها حتى اللحظة.

لا اللقاحات الأميركية الألمانية ولا البريطانية ولا الروسية ولا غيرها، وأصبح البشر المعرضين للاصابة المباشرة بالفيروس اللعين أكثر التهاما للخطر، وأي خطر.

العشرون من يناير 2021 يوم سوف يذكره التاريخ جيدا، اما أن يمر بسلام «مؤقت»، واما ألا يمر، ما لا يحمد عقباه لا نستطيع أن نتوقعه، أو نرسم أدق ملامحه، تماما مثلما لا نستطيع أن نمنعه أو ندعو اليه بالرحمة على كل من يحاول تطبيق القانون في بلاد المؤسسات وسيادة القانون، النموذج الأرقى والأضمن حتى الآن، والأسوة الحسنة الأقدر على صون حقوق الناس وترتيب أوضاعهم وحماية مكتسباتهم حتى الآن.

العالم يقف وكأن على رأسه الطير ينتظر ساعة الصفر والرئيس الديموقراطي بايدن يتسلم مفاتيح أعلى سلطة في الكون ليس من رئيس سابق ولم يحالفه التوفيق في النزال الحر الديموقراطي «البحت»، وليس من زوجة الرئيس السابق ترامب التي اختفت معه في رحلات مكوكية بالجوار من «سور المكسيك العظيم»، أو بجوار المناطق المأهولة بالمحرضين والمشجعين والموتورين والمتطرفين مما «قد» ينتمون الى الحزب الجمهوري وأعوانهم فحسب، انما أيضا من مجهول لا يمكن التكهن بتحركات أصحابه، أو استحواذات رفقائه، أو مخططات من يبطنون شرا للتجربة الأميركية «الطويلة».

هل هو عيب في نظام؟ أم جريرة لأشخاص؟ هل هي شيخوخة لقانون عفى عليه الزمن؟ أم أنها صيرورة مجتمع مازال يتمسك بشبح التغيير وليكن ما يكون؟ هل هم المحافظون الجدد؟ أم أنهم التقليديون القدامى الذين يقبلون مما يأتي اليهم على طبق من ذهب، وهم في غاية الاسترخاء والراحة على أرائكهم الوثيرة؟ الأسئلة كثيرة ومثيرة، و.. دعونا ننتظر.

