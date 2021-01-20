سيناريوهات انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأميركية

آراء

هل تعيش الولايات المتحدة الأميركية قلقا قبيل تنصيب بايدن؟ نعم هناك قلق كبير، وتخوف أوسع من ردود فعل ترامب، ويكفي أن نلاحظ كيف تحولت واشنطن وإدارات البيت الأبيض الى ما يشبه المنطقة الخضراء بالعراق، من حيث التواجد الأمني الكثيف والشوارع المقفلة وغيرها من الاجراءات التي تعيشنا لوهلة في أحد افلام حول الغزو الفضائي، التخوفات كبيرة والاجراءات حازمة، لكن هل يوجد سبب لذلك فعلا أم انها مجرد ارهاصات لتكهنات فقط؟

لقد عرفت الانتخابات الرئاسية على مدار تاريخها الحديث ظاهرة متابعة المواطنين الأميركيين أمام الشاشات لخبر تلقي المرشح الفائز مكالمة هاتفية من المرشح الخاسر يهنئه فيها بالانتصار ويتمنى له ولأميركا كل الخير والتقدم. لكن لا يبدو أن الرئيس دونالد ترامب مؤمن بضرورة اتباع التقاليد الأميركية الراسخة، إذ لم يتعهد بقبول نتائج الانتخابات وتهنئة المرشح جو بايدن حال خسارته كما جرت العادة على مدار التاريخ الأميركي. كما أنه وللمرة الأولى يشكك رئيس بالسلطة في نتائج انتخابات وهو ما يدفع لتقويض الديموقراطية الأميركية والتسبب في أزمة ثقة في نظامها وإجراءاتها السياسية. لكن المريح ألا يوجد دور للجيش في ترجيح كفة أحد المتنافسين حيث حدد القانون الرجوع للمحاكم الأميركية وصولا للمحكمة الدستورية العليا لحل أي خلاف حول هوية المرشح الفائز حال وقوع أزمة في عدّ أو فرز الأصوات أو عدم اعتراف مرشح بالهزيمة.

ولم يعطِ الدستور الأميركي أي دور للجيش في عملية الانتقال السياسي، بل حدد الدستور وزير دفاع بضرورة أن يكون شخصا مدنيا، كما جرد رئيس الأركان من أي سلطات سياسية وجعل المنصب ضعيفا يستطيع معه الرئيس أن يقيله بتغريدة أو مكالمة تليفونية.

لكن بالرغم من ذلك فقد ابدت مجلة نيوز ويك الأميركية تخوفاتها من حصول سيناريو معين من قبيل أن ينزل ترامب مسلحين وميليشيات موالية له إلى الشوارع في واشنطن، لخلق الفوضى ومنع تنصيب بايدن، ومن ثم يفرض الأحكام العرفية ويطلب تدخل الجيش.

كما أنه حسب جريدة الاندبندنت أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي عفا عنه ترامب أخيراً، أشار على الرئيس بفرض الأحكام العرفية واستخدام الجيش لإعادة التصويت.

ربما هناك ما يدعو للقلق، لكن الجواب النهائي والحاسم سوف يكون يوم الاربعاء، فإما الانتقال السلمي للسلطة وأكيد بداية محاكمة ترامب في عدة قضايا أهمها التحريض على اقتحام الكونجرس، أو الفوضى.

والله من وراء القصد،،،

