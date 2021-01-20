هل كنّا بحاجة لـ «كورونا»؟!

آراء

هل فعلاً كنّا بحاجة لجائحة كورونا لنعيد ترتيب حياتنا للأحسن؟

هل كنّا فعلاً بحاجة لهذا الوباء لنعيد تنظيم حياتنا الصحية والاجتماعية كمصاف الدول المتقدمة؟!

كيف تحولنا للتسوق بما يلزم وبما يكفي وبكل أناقة وترتيب. كيف صرنا نلمس بضائع التسوق وكأننا نعزف بيانو! كيف تحولنا الى تحري ذرات الغبار على الاواني كما نتحرى لمعان الكؤوس والاماكن وكيف تحول سلوكنا بالمناسبات الى تلاق حضاري صحي مليء بالذوق ومراعاة الاخرين. وتحولنا من مسرفين استعراضيين في الضيافة الى الكرم المنظم المعقول. وقمنا نحافظ على الموارد ولا نسرف.

كيف تحولنا الى ضيوف أخفّاء ونسكن بيوتنا بهدوء.

«كورونا» جعل أفراد العائلة اكثر ترابطاً وقربى، «كورونا» زاد من مستوى التفاهم بين افراد الأسرة الواحدة، ووطّد صلة القربى وجعلنا اقرب الى اطفالنا وأهلينا وزدنا معرفة بمشاعر بعضنا البعض. بـ «كورونا» صرنا أقرب.

عافانا وإياكم من هذا البلاء. فالبلاء يصقل الارواح المؤمنة لتقوى وتستنير وتكون اقرب الى البارئ خالقها.

اللهم اعطنا خير ما اعطيت عبادك الصالحين من ثواب البلاء وأبعد عنا شرور انفسنا وهب لنا من هذه المحنة حكمةً ورشدا وسلامة.

وأن تتخطى البشرية والانسانية هذا الوباء والبلاء ونحن بأحسن حال، وألا يبقى من زمن كورونا إلاّ ما تعودنا عليه من سلوك محمود وذكريات طيبة نستلهم منها الحِكَم.

