العالم أبعد عن كفك

آراء

تظن بأنك قادر على تحقيق ما تريد بالشكل الذي ترسمه في ذهنك، لكن الواقع لا يتطابق مع مخيلتك دائماً!، فقد يخذلك ويأتي بمقاييس لا تليق بجدك وجهدك، وتجد نفسك أمام خيارين اما أن تشبه نفسك، أو أن تكون بحجم ما فرض عليك ان كان سيرفع قدرك أو يهبط بك الى ما كنت تترفع عنه وتنتقده.

لا يمكن للمرء أن يمسك بحبال الأيام ويخطط للأحداث التي يمر بها، ويختار المارين والعابرين حسب ذائقته، لكنه مجبور على المواجهة، مواجهة حقيقة الاختلاف ما بين الأمنية والواقع الذي فرض عليه، وما بين ما يحب وما عليه أن يتقبله، وما يهدف اليه وما يرضا به أو يتنازل عنه، لكن وقبل كل ذلك يجب أن يعرف قدر نفسه جيداً، وأن يكون ملما بجوانب قوته وضعفه، أن يعرف زاده وما يحيا به ومن أجله، قبل أن يجد نفسه وقد تخلى عن أجزاء مهمة منه، كذاكرته وأهدافه من أجل ما لا يعرف نهايته، حياة لا يحمل في عقله أي تصور عنها.. فقط يعرف بأنها قد اختيرت له.

الحياة لا تعطينا كل ما نحب، وقد لا تهبنا اياه بالشكل الذي نرجوه منها، لكن على المرء أن يعرف قدر نفسه وأن يحدد أولوياته ويمسك بمفاتيح حياته جيداً ولا يتركهم بين يدي غيره.

يجب أن لا يترك زمام أموره بين يدي من لا يعرفه، ولا يقدر عقله، ومن لا يتأثر لأحلامه، عليه أن يضع حياته بين يديه دون أن يتأمل بأن تكون الحياة كلها بين راحتيه، يحلم ويسعى ويسير في الطرقات التي يحبها، يقترب ممن يعكسون له شكل قلبه الذي يحمله في صدره بكل ما فيه من طمأنينة وصفاء، يرسم طريقه الذي يحب كما لو أنه يقف على نهايته ويشعر بأنه ملك من خلاله الدنيا بارادة وتوفيق من الله، عليه أن يثق بربه ولا ينكسر مع تلك الصور التي كان حياً من أجلها واجتهد كي تكون واقعاً له ثم وجد بأن الأيام قد وضعته وسط اطار لا يشبهه ولم يكن ليختاره لو سئل عن رأيه فيه.

تذكر.. لا يمكن للمرء أن يضع العالم الذي يحب بين يديه، لكنه مخير وقادر على أن يحمل عالمه معه ويكون انعكاساً براقاً لكل ما يحب.

