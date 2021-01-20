من هم المقيمون بصورة غير قانونية؟!

آراء

يدور في ذهن كل مواطن حين يسمع بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عدة أسئلة وهي:

من الفئة التي تدخل ضمن اختصاص الجهاز؟

كيف تواجدوا في الكويت؟

منذ متى وهم متواجدون في الكويت؟!

سبب وجودهم في الكويت؟!

ما الحل الأمثل لتسوية أوضاعهم؟!

يوجد منهم مواطنون سلبت هويتهم الوطنية، ويوجد منهم مواطنون آخرون يدعون أنهم أبناء الكويت، لكن هل يجب حرمان الجميع لأجل فئة قليلة لا تستحق حق الانتماء للكويت؟!، هناك أسئلة عديدة عن كيفية نشأة المشكلة.

إن الفئة المعنية في المقيمين بصورة غير قانونية هم الجيلان الرابع أو الخامس من أصل هذه الفئة، ولأجل حل المشكلة لا يجب أن نبحث في أسبابها لأنها متعددة ومتشعبة ومضى علينا أكثر من خمسون عاماً تعاقبت عليها حكومات وعاصرت هذه الفئة العديد من الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت على الكويت، إنما يجب وضع الحلول المثلى للانتهاء منها وبصورة عاجلة وواقعية حتى لاتكبر كرة الثلج أكثر وأكثر.

إن الحل الأمثل والواقعي من وجهة نظري هو أن يتم تجنيس كل مستحق سواء كان لديه إحصاءات حكومية تزامنت مع تأسيس الكويت أو من قدم خدمات جليلة سواء الذين شارك آباؤهم أو أجدادهم في معارك ضمن الجيش الكويتي أو من يحمل شهادات علمية يمكن الاستفادة منها، وكشف الوثائق التي تملكها الحكومة لمن يدعي منهم عدم حمل أي إثبات لدى دولة أخرى مع إمكانية تعديل وضعه القانوني واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بضرورة وجود كفيل لهم، ومنح المتبقي منهم من ليس لديهم إثباتات أو شهادات تمكنهم من الحصول على الجنسية إقامات على أنفسهم تكون لمدة معينة يتم بعدها منح أبنائهم الجنسية الكويتية.

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{يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا}.

