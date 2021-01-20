استقالة الحكومة أجلت اللجنة «الكويتية - العراقية»

أول النهار

علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان انعقاد اجتماعات اللجنة الثنائية الكويتية - العراقية تأجل لوقت لاحق، حيث كان من المقرر انعقادها في بغداد اليوم الاربعاء. وأوضحت المصادر انه بسبب استقالة الحكومة تم تأجيل الانعقاد دون تحديد موعد جديد له. وأشارت الى ان تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق اسابيع وبالتالي فان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها التوقيع على اتفاقيات مع الجانب العراقي.

وكان من المتوقع ان تبحث اللجنة العديد من الملفات لتطوير العلاقات بين البلدين اهمها استكمال ترسيم الحدود البحرية ما بين البلدين إلى ما بعد النقطة 162 وكذلك التعاون في العديد من المجالات التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية والتوقيع على اتفاقيات تعاون جديدة بينهما.

