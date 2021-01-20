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أول النهار

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الحجرف: جهود «العسكرية الخليجية» مبعث اعتزاز


اعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أمس الثلاثاء عن اعتزازه بالجهود الكبيرة لقادة وضباط وأفراد القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج. وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون أن الحجرف أشاد في أثناء زيارته لمقر القيادة في (الرياض) بالجهود المبذولة لتفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة التي تعتبر من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة والتي جاء قرار إنشائها بمباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وقال الحجرف ان هذه الخطوة تأتي إدراكا لمسؤولية القوات المسلحة في دول المجلس في تأمين أمنها واستقرارها والمحافظة على سلامتها واستقلالها.
وأضاف أن «ما لمسناه اليوم في القيادة العسكرية الموحدة وعملية التنسيق بينها وبين الوحدات التابعة لها في دول المجلس هو نتيجة لجهد وعمل دؤوب من جميع منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس منذ قرار إنشائها وإلى يومنا الحالي مقدما الشكر لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان بدول المجلس لدعمهم اللامحدود لمسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك بجوانبه كافة».


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