«كورونا المتحور» وصل.. التزاموا الاشتراطات

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اعلنت وزارة الصحة أمس رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا مؤكدة ان ذلك يأتي تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة لفيروس كورونا في بعض دول العالم وفي إطار تأهب وزارة الصحة لسلسلة من الإجراءات الاحترازية من أبرزها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة.

الى ذلك دعت مصادر صحية الى ضرورة الحرص الشديد على لبس الكمامات والالتزام بالاشتراطات الصحية لمواجهة الفيروس المتحور الجديد. وشددت على أنه قد يتخذ اجراء بغلق المطار اذا ما استدعت الحاجة ذلك نظرا لأن الأوضاع الصحية على مستوى العالم خطيرة، لافتة الى انه يجب على الجميع عدم السفر في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى. واكدت المصادر ان لجنة طوارئ كورونا ستجتمع غدا الخميس لبحث المستجدات الصحية وبحث اذا ما كان الامر يحتاج الى قرارات لصد هجمة فيروس كورونا المتحور على البلاد.

ولفتت الى انه سيتم التشديد على مراقبة القادمين الى البلاد لمعرفة مدى التزامهم بالإجراءات الوقائية كالتسجيل ببرنامج شلونك وملازمة الحجر المنزلي طوال 14 يوما، مؤكدة انه في حال زاد رصد حالات الاصابة بالفيروس المتحور قد يتم اللجوء للحجر المؤسسي للعائدين من بعض الدول، مع فرض غرامات على المخالفين من المواطنين مشيرة الى ان الاجراءات ضد الوافدين قد تصل الى الابعاد.

ونوهت المصادر الى انه قد يتم اللجوء لاستدعاء العائدين للبلاد خلال الاسبوعين الماضيين ممن يحملون شهادة تؤكد سلامتهم من الاصابة بـ كورونا ليتم اخضاعهم لفحص pcr جديد.

وكان الناطق الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند أوضح في تصريح له أن نتائج فحوصات مسحات الـ PCR للمواطنتين المصابتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين إلا أن فحص الـ PCR الذي أجري في مطار الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس .

وقد تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس وفي ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وأضاف أن الوزارة تجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة المداومة على الالتزام بكل الاشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلة الراهنة من تغطية الأنف والفم وتطهير اليدين باستمرار والمحافظة على التباعد البدني وحماية فئات ذوي الاختطار كأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن يعاني من ضعف في المناعة.

وشدد السند على ضرورة تجنب التجمعات في مختلف المناسبات مطالبا بضرورة المبادرة إلى التسجيل لطلب موعد مسبق في الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح كوفيد-19.