الغانم للنواب: لا يصح انعقاد الجلسات بلا حضور حكومي.. اذهبوا إلى «الدستورية»

الأولى

نشب جدل دستوري حاد في اعقاب رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة الامس اثر ابلاغه باستقالة الحكومة واعتذارها عن عدم الحضور وذلك رغم حضور 39 نائبا. الجدل نشب بين رئاسة المجلس والنواب المعترضين الذين احتجوا ودعوا لدستورية انعقاد الجلسات من دون وجود الحكومة طالما توافرت الاغلبية اللازمة من الاعضاء لانعقادها، فيما عقد عدد من النواب اجتماعات متفرقة لتدارس الوضع الراهن وتداعيات استقالة الحكومة على تعطيل اعمال المجلس. وقال الغانم في تصريح له ان رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة هو تطبيق لنصوص الدستور واتباع لنهج كل الرؤساء المتعاقبين، ومن لديه رأي اخر فالمحكمة الدستورية هي الفيصل، وأضاف لا يمكن ان اخالف الدستور وسبق ان رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة الاربعاء الماضي ولم يحتج احد على ذلك.

وزاد: صحيح انه ومن اجل صحة انعقاد الجلسة يجب توافر اكثر من نصف الأعضاء طبقا للمادة 97، لكن ايضا لا يمكن عقد الجلسة من دون ان تكون الحكومة ممثلة طبقا للمادة 116، مؤكدا احترامه لكل وجهات النظر التي لا اسفهها لكننا اقسمنا على احترام الدستور، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية.

من ناحيته، قال النائب حسن جوهر بعد اجتماعه مع النواب بدر الملا وعبدالله المضف ومهلهل المضف ومهند الساير وحمد روح الدين: اذا كانت رئاسة المجلس تدفع فواتير الرئاسة فأنا اقول بان الحكومة سوف تدفع فواتير الرئاسة في تعطيل اعمال المجلس، واقولها بشكل واضح، اذا استمرأت الحكومة هذا النوع من التلاعب بالدستور ومحاولة الاستمرار في سرقة وقت الشعب فسيكون لنا موقف لن تنساه في المستقبل.

ولفت الى ان تعطيل اعمال المجلس يتم بمشاركة الحكومة وبالاتفاق مع الاسف الشديد مع رئاسة المجلس في سرقة وقت الشعب وقضاياه وهمومه المستحقة بالاضافة الى الكثير من الاقتراحات التي تم تقديمها على جدول اعمال المجلس. وأضاف جوهر في تصريح للصحافيين ان عذر الحكومة في عدم حضور الجلسات عذر غير مقبول اذ سبق لها ان حضرت وهي مستقيلة وتقوم بتصريف العاجل من الامور في عام 2017 لاقرار قانون الرياضة.

وتابع: وبالتالي اليوم لدينا حكومة تصريف العاجل من الامور ولا يمكن ان نقبل بهذه الازدواجية ولا بتعطيل عمل المجلس. واكد ان المادة 107 من الدستور هي اول مادة نركن اليها حيث لا تملك الحكومة معها تعطيل اعمال مجلس الامة في حالة الحل والدليل على ذلك انه اذا لم تدع الحكومة وقت حل المجلس الى الانتخابات العامة خلال شهرين، ينعقد المجلس رغما عنها وكأن الحل لم يكن.

وتابع: والمادة 97 من الدستور اشترطت صحة جلسات مجلس الامة بتوفر اغلبية اعضاء المجلس وبالتالي لا يوجد اي مادة دستورية تلزم او تشترط صحة انعقاد المجلس بوجود اعضاء الحكومة ومن يستند للمادة 116 من الدستور فهي تشير الى ان الاصل هو عدم حضور الحكومة والاستثناء ان يطلب المجلس من الوزير المختص الحضور، وبالتالي فالوجوب هو على الحكومة لكن لا يشترط لصحة انعقاد الجلسة حضور ممثلي الحكومة ولذلك انا اربأ برئاسة المجلس ان تستند الى اعراف برلمانية في ظل وجود نصوص صريحة من الدستور.

من ناحيته، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: تعطلّت الجلسة مع الأسف بسبب عرف برلماني خطأ واجب اصلاحه، فمن غير المعقول تعطيل الجلسات ومصالح الناس بسبب عدم حضور الحكومة.. فالمادة 116 تكلمّت عن شكل تمثيلها في البرلمان لا عن وجوب حضورها لصحة الانعقاد.

بدوره، قال النائب عبدالله المضف ان رفع الجلسة بسبب غياب الحكومة عرف يسيء للديموقراطية ويجب ان يصوب ومخالف للمادة 50 التي لا تجيز لسلطة ان تتنازل عن اختصاصاتها والجلسات من اختصاص المجلس فوفقاً للمادة 97 صحة الجلسات تتطلب وجود اغلبية الاعضاء اما المادة 116 فهي الزام للحكومة بالحضور وليس بصحة انعقاد الجلسة.



وكان النائب هشام الصالح تقدم باقتراح بقانون لاستكمال سلسلة اقتراحاته الهادفة الى كفالة حرية التعبير وعدم الزج بالافراد في السجون عبر تعديلات قانون المطبوعات والنشر بتخفيض راس المال اللازم لاصدار الصحيفة الى 100 الف دينار، والغاء 8 محظورات، والغاء عقوبة الحبس حتى تتطابق مع مقترحنا لقانون الجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع.