توفير بيوت منخفضة التكاليف للكويتيات

الأولى

وافقت لجنة الأسرة والطفل البرلمانية على اقتراحين برغبة لتوفير بيوت منخفضة التكاليف للمرأة وخفض سن المستحقة للمساعدة العامة. وقال رئيس اللجنة النائب اسامة الشاهين ان اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات برغبة، حيث وافقت على اقتراح من د. محمد الحويلة يتعلق بتوفير البيوت منخفضة التكاليف والشقق النموذجية في المدن الجديدة للمرأة الكويتية. وأوضح ان الاقتراح يشمل المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرامل والعزباء التي لا معيل لها وأيضا الأسر الكويتية المتعففة وقد وافقت اللجنة على الاقتراح بالاجماع، وسيحال الى المجلس ومن ثم الى الحكومة. وأضاف الشاهين انه تمت ايضا الموافقة على اقتراح برغبة من النائب مرزوق الخليفة يتعلق بخفض سن المرأة الكويتية التي تستحق المساعدة العامة من 55 سنة الى 45 سنة، وجاءت الموافقة بالاجماع كي يحال الى مجلس الأمة ومنه الى الحكومة.