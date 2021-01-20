السيولة تتناقص.. والرواتب مؤمَّنة

الأولى

? كتب حسام رجب وعمر أبو الفتوح

الرواتب والدعوم مؤمنة، لكن السيولة تتناقص سريعاً ولن تكفي طويلاً، هذا ما تخوفت منه مصادر موثوقة في حديثها لـ النهار، مشيرة الى ان تمرير قانون الدين العام بمرسوم ضرورة بات امراً مهماً، بسبب اوضاع السيولة الحرجة. وأشارت المصادر الى ضرورة تبني السحب المنضبط من صندوق الأجيال القادمة، وعلى الحكومة ان تحتاط لعملية نقل تلك الأصول. (طالع ص09)

وفي سياق متصل، شدد نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان في تصريح خاص لـالنهار على ضرورة قيام الحكومة ببناء سيولة جديدة من خلال ارباح الصناديق الحكومية ومساهمة الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي في تمويل المشاريع الاسكانية للدولة. وأضاف ان وقف المشاريع غير الانتاجية في خطط التنمية والتي لا تحتاج الدولة اليها في الوقت الراهن من بين الأمور الملحة والضرورية لتدعيم سيولة صندوق الاحتياطي العام.

وطالب الوزان الحكومة بمعالجة الخلل في التوظيف من خلال العمل على فتح آفاق جديدة للتوظيف من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم السوق الكويتي للأعمال الحرفية والمهنية والتي دخل بها الشباب الكويتي خلال الفترة الحالية.

ودعا الى خفض الحوافز الحكومية لتشجيع الشباب للدخول في القطاع الخاص، قائلاً يجب ألا يتم المساس بذوي الدخل المحدود عند تطبيق الضريبة.

في اطار ذي صلة كشفت مصادر اقتصادية لـالنهار عن تغييرات قيادية كبيرة مرتقبة في شركات القطاع العام، مع تعزيز المساءلة الشاملة لكل المتسببين في تكبد المال العام خسائر غير مبررة.