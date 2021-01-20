وباء جديد يهدد العالم!

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نيويورك - لندن - الوكالات: حذر خبراء علميون من نشوء وباء آخر يشبه فيروس كورونا» في الصين قد يتفشى حول العالم في اي وقت بينما قالت دراسة علمية ان طفرات فيروس «كورونا» المتحورة قد تنتج «سلالة هاربة» تستعصي على كل العلاجات واللقاحات وتتجاوز الاجسام المضادة..(طالع ص 16).

وفي تحذير يستعيد مخاوف العالم من اصل «كورونا» قال كبير المحللين في مركز «ناشيونال انترست» الأميركي هاري كازيانيس ان وباء آخر يشبه فيروس «كورونا قد ينشأ او نشأ في الصين منذرا في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بأن الوباء القادم يمكن ان ينتشر «في اي وقت». وتتزامن تحذيرات كازيانيس مع تصريحات مفتشين صحيين مستقلين قالوا انه «كان بامكان بكين ومنظمة الصحة العالمية التحرك بشكل اسرع عند بداية وباء «كورونا» المستجد نهاية 2019».

وتستند التحذيرات الاخيرة الى انه قبل ظهور «كوفيد- 19» كانت الصين ايضاً نقطة الأصل المفترضة للانفلونزا الآسيوية، عام 1957، وانفلونزا هونغ كونغ، في عام 1968، وتفشي انفلونزا الطيور «H5N1» في عام 1996، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحاد «سارس» عام 2003.

من جهته، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس من ان الوباء اظهر ان صحة الانسان والحيوان والكوكب متشابكة. وقال «بعد مرور عام على اكبر ازمة في عصرنا، لا شك في اننا ما زلنا نواجه خطراً غير مسبوق». من جهة ثانية اظهرت دراسة اجراها باحثون اميركيون ان متغيرا يدعى «501Y.V2» لفيروس «كورونا» قادر على اصابة الأفراد الذين طوّروا اجساما مضادة بعد اصابتهم الأولى. وأشار الباحثون الى ان هذا التحور قد يساهم في توليد «سلالة هاربة» من شأنها الا تتأثر بالمناعة المتولدة في الموجة الأولى او الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات.

ونظراً لظهور العديد من المتغيرات في فيروس «كورونا» المستجد، من المهم ليس فقط تقييم قابليتها النسبية للانتقال بسرعة والتسبب في الاصابة بالفيروس ولكن ايضاً ميلها للهروب من تحييد الأجسام المضادة والبقاء على درجة خطورة قصوى. ومكن ان تتفاقم هذه التداعيات الوخيمة للعدوى الأكثر سرعة وانتشاراً من خلال فقدان فعالية العلاجات واللقاحات القائمة على الأجسام المضادة المتاحة حالياً وانخفاض المناعة الوقائية لدى الأفراد المصابين سابقاً بفيروس «الموجة الأولى».