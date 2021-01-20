إلغاء أذونات عمل 1086 مقيماً خلال 7 أيام

الأولى

قالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة مديرة ادارة العلاقات العامة اسيل المزيد، ان 24639 شركة استفادت من خدمات نظام اسهل منذ اطلاقه.

وأضافت المزيد ان اطلاق النظام الجديد جاء بناء على خطة عمل محددة بشكل تدريجي للخدمات الالكترونية ولمدة شهر من تاريخ الاطلاق وتم الاعلان عنها سابقاً.

وذكرت ان اجمالي الانجاز منذ الاطلاق في 12 يناير الحالي بلغ 25565 معاملة شملت تسجيل مركبات وطباعات شهادات وكشف بالعمالة وتجديد 10461 اذن عمل والغاء 1086 آخر. ولفتت المزيد الى تجديد 3637 عاملا وطنيا وتسجيل اشعارات لـ 112 الى جانب الغاء اذونات عمل باجمالي 127 بسبب وفاة العمالة.

وتابعت: ان ادارة مركز نظم المعلومات تواصل الليل بالنهار للاشراف على انجاز العمل الضخم والذي يعد نقلة نوعية في الخدمات الالكترونية للهيئة بالتعاون مع قطاع شؤون العمالة والقطاعات المعنية وتفعيل خطة الطوارئ داخليا.