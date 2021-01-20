الناصر تسلم اعتماد عدد من السفراء لدى البلاد

وطن النهار

تسلم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة لدى الكويت لي توان ثانغ وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

وتسلم الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة لدى الكويت فرانسيسكو ماورو برازيل دي هولاندا وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تسلم الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كوبا الصديقة لدى الكويت خوسيه لويس نورييغا سانشيز وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

وتسلم الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة لدى الكويت مرزوق ايسان دانيال وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاءات نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

