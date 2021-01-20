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وطن النهار

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تونس تقدر الإسهامات الكويتية في المجالات الحيوية


أعرب وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي عن تقدير بلاده للاسهامات الكبيرة التي تقدمها الكويت لتونس في جميع المجالات الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.
ودعا مهدي في بيان بعد لقائه سفير الكويت لدى تونس علي الظفيري الى المزيد من التنسيق للجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين في مواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وذكر البيان أن الجانبين بحثا كذلك سبل دفع التعاون بين البلدين في المجال الصحي حيث تم التطرق الى وضعية المشروعات الصحية الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية.
من جانبه أكد السفير الظفيري في أثناء اللقاء حرص الكويت على مد يد العون للأشقاء في تونس ومساعدتهم في التصدي لآثار ونتائج جائحة ( كوفيد-19).وأشاد بمستوى العلاقات الأخوية المميزة التي يشهدها البلدان الشقيقان على الأصعدة كافة.


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