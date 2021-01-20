مبارك العبدالله زار السفير النمساوي تعزيزاً للعلاقات

وطن النهار

قام الشيخ مبارك العبدالله المبارك الصباح رئيس جمعية الصداقة والأعمال النمساوية الكويتية بزيارة ودية لسفير النمسا لدى دولة الكويت ماريان وربا، تعزيزاً للعلاقات الثنائية وتوطيداً لروح المحبة المتبادلة.

ورحب الشيخ مبارك بالسفير ماريان وربا في وطنه الثاني من خلال دورته الثانية التي يعمل فيها سفيراً لبلاده في الكويت، بعدما مثّل بلاده سفيراً خلال الأعوام ما بين 2008 – 2012.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الكويت والنمسا والفرص الاقتصادية المتاحة للشركات الكويتية والنمساوية، وتشجيع الاستثمار بين المواطنين في البلدين الصديقين، وفق المجالات التي يعمل من خلالها الشيخ مبارك العبدالله تأكيداً لحرصه على خدمة وطنه الكويت في جميع المجالات، بالاضافة الى سبل التعاون الاجتماعية والسياحية، سعياً لتوسيع دائرة التعاون وتنميتها بين الطرفين في عدة مجالات.

من جهته، أكد السفير النمساوي حرص بلاده على فتح السوق النمساوية أمام المستثمر الكويتي، وتعزيز كل فرص التعاون في جميع المجالات بين البلدين الصديقين، وشكر الشيخ مبارك الصباح على مبادرته، معبراً عن اعتزازه بالكويت وبأصدقائه فيها.

