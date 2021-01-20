«التعريف بالإسلام»: توزيع 3400 حقيبة هداية

وطن النهار

أكد مدير عام لجنة التعريف بالاسلام ابراهيم البدر ان حقيبة الهداية من اهم مشاريع اللجنة الدعوية حيث انها كانت سبباً في دخول عدد كبير من غير المسلمين للاسلام، مبيناً ان اللجنة وزعت عدد 3400 حقيبة هداية خلال عام 2020. وأشار البدر الى ان اللجنة نظراً للظروف الصحية الحالية وحرصاً على اتباع تعليمات وزارة الصحة بضرورة التباعد الاجتماعي اصدرت التعريف بالاسلام النسخة الالكترونية من حقيبة الهداية، وقامت بترجمتها الى 8 لغات هي: الانكليزية، والفرنسية، والهندية، والسنهالية، والمالايالم، والنيبالية، والتاميلية، والتجالوج، وجار اضافة 6 لغات اخرى هي الالمانية، والاسبانية، والايطالية، والصينية، والتلغو، والامهرية.

