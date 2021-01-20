ثامر العلي: الارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية

وطن النهار

ضمن السعي المتواصل للعمل على الارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية بما يواكب الطموح والتطلعات للحفاظ على امن وسلامة الوطن والمواطنين وكل من يقيم على ارض الكويت، ترأس وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية اجتماعاً امنياً بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، والوكلاء المساعدين، وذلك للوقوف على الرؤية المستقبلية لقطاعات وزارة الداخلية وما يتطلبه ذلك من تطوير نظم وأساليب العمل الأمني.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بقيادات المؤسسة الأمنية، وطالب جميع قطاعات وزارة الداخلية بسرعة تقديم استراتيجية عمل والسير عليها لجميع القطاعات وخطة عمل ممنهجة لكل قطاع تتضمن النظرة المستقبلية والاستراتيجية الخاصة بالتطوير والتحديث سواء من خلال النظم الالكترونية او تأهيل العناصر البشرية ودراسة القرارات القديمة والعمل على تعديلها بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي والعمل على المتابعة والالتزام بها بما يحقق الهدف المرجو منها، مشيرا الى ان التغيير والتعديل من اجل مستقبل العمل الأمني.

وشدد العلي على ضرورة التصدي بكل حزم لأي قصور يمكن ان يشوب العمل الأمني، مؤكدا انه لا تهاون مع المقصرين في اداء الواجب تجاه حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين. وفي الختام اكد العلي ضرورة تقديم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، مع تحديد نسبة الانجاز والعقبات التي تواجه تلك المشاريع واحتياجاتها.

