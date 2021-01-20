«البلدي»: مليون دينار لتعزيز التأمين على الأخطاء التصميمية

وطن النهار

كشف رئيس مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي حمود العنزي عن فتح المجال لاصدار تراخيص للمهندسين غير المعماريين من حملة تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية وغيرها لفتح مكاتب هندسية في مجالهم للمشاركة في اعمال البناء.

وأكد خلال ورشة المهن الهندسية التي عقدت بحضور عدد من الجهات التي اقيمت في مبنى البلدي انه تم الاتفاق على وضع نظام يسمح للمكاتب الهندسية تقديم التظلم عبر لجنة محايدة مستقلة يشكلها وزير الدولة لشؤون البلدية مع تعزيز مسألة التأمين على الاخطاء التصميمية تصل الى مليون دينار وكذلك وضع شروط للتأمين لحفاظ حقوق المواطنين في التعويض بوجود الاخطاء.

وقال ان اللجنة قامت بمتابعة التعديلات الخاصة بلائحة عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، مع دعوة لجنة مزاولة المهنة لمناقشة عدة محاور لتطوير اعمال المهنة وتعزيز اخلاق المهندس وتطبيق الحوكمة والنزاهة في اعمال المكاتبات.

وأضاف: انه تم التطرق لموضوع انهاء مهام الاشراف ليشمل اعمال الاشراف حتى توصيل التيار، قائلاً: «نطمح باصدار قانون خاص لتنظيم المهن الهندسية في الكويت».

