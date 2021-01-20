العتل: أغلب أصحاب المكاتب الاستشارية غير متخصصين في الهندسة المدنية

وطن النهار

حذر رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل من التساهل في تطوير لائحة مزاولة المهنة الهندسية وتطبيق الاشتراطات التي تحددها بمختلف مواقع العمل وعدم وجود مهندسين معتمدين من قبل لجان الاشراف والاختبار للعمل بالمشاريع العامة والخاصة، مشيرا الى ان كوادر الجمعية ومن خلال المتابعة تبدي استغرابها من عدم دعوة الجمعية رسميا للمشاركة في تطوير لائحة مزاولة المهنة الهندسية التي يعكف المجلس البلدي على دراستها رغم انها الجهة المهنية الوحيدة المعنية بتطوير اللائحة بما يتوافق ونظام اشهارها. وقال العتل في بيان صحافي: ان ما يدفعنا للحديث عن هذا الأمر هو رصد كوادرنا لموقع انشائي يتم فيه العمل دون تطبيق اي من الاشتراطات وبغياب مهندس مشرف على التنفيذ، لافتا الى عمليات حفر بأعماق كبيرة وكشف اساسات دون تدعيم واحاطة لمواقع الحفر في ظل عدم وجود مهندس مشرف لتوسعة احد المساجد بمنطقة الأندلس، مضيفا انه قد تم التواصل مع المعنيين بوزارة الأوقاف في اوقات سابقة وأوضحنا لهم مخاطر عدم وجود مهندس مشرف معتمد من قبل مجلس التصنيف الهندسي ولجنة الاشراف مع ضرورة وجود مكتب هندسي كطرف ثالث يمثل المالك اثناء عملية التنفيذ وفقا لمتطلبات مزاولة المهنة وألا يكون الاشراف داخليا.

وأكد ان مايحدث في هذا المشروع يجعلنا نستذكر ما شهدنا خلال عمليات الحفر بالمطلاع مع الفارق بالموقعين، مضيفا ان جمعية المهندسين هي المظلة الرسمية لكل المهندسين الراغبين بالعمل في الكويت وأننا الطرف الحيادي الوحيد وسط الأطراف الأخرى التي دعيت لبحث اللائحة والتي لدى البعض منها تضارب مصالح وتتداعى لتعديل اللائحة بما يتوافق وأعمالها. وأوضح ان جمعية المهندسين سبق وأن قدمت مقترحات لتوسيع مزاولة المهنة لتشمل كل الزملاء المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية وعدم اقتصارها على تخصصي العمارة والمدني على الرغم من اشتمال اللائحة الحالية لجميع التخصصات ذات العلاقة بالبناء، مشيرا ان هذا التعديل ضروري جدا ليحقق المساواة وفق الدستور بين المهندسين الكويتيين حيث ان الكثيرين من اصحاب الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية الحاليين يحملون تخصصات غير المدني والعمارة.

وذكر العتل ان الجمعية ومن خلال توسيع هذه اللائحة وتنظيم العمل ليشمل كل التخصصات الهندسية للمهندسين الكويتيين تسعى الى فتح آفاق جديدة لعمل المهندس الكويتي بالقطاع الخاص لتقليص فترات الانتظار والحد من تدفق المزيد من المهندسين والمهندسات الى الجهات الحكومية، مشيرا الى اننا امام مئات من المهندسين الذين يتم تخريجهم سنويا ويرغبون بالانضمام الى سوق العمل الخاص الا ان لائحة المزاولة الحالية تحد من فرص انخراطهم للعمل بالقطاع الخاص من خلال فتح مكاتب هندسية صغيرة وعدم الانتظار بطوابير ديوان الخدمة المدنية للتعيين بالقطاع الحكومي ليكونوا بطالة مقنعة لسنوات طويلة، حيث ان اغلبهم يتم تعيينه بتخصصات غير تخصصاتهم. وذكر ان الجمعية بصدد طلب لقاء وزيرة الدولة لشؤون البلدية والمعنيين بالجهاز التنفيذي لايضاح هذه النقاط لفتح المجال واسعا امام المهندس الكويتي للعمل في القطاع الخاص الذي تعول الدولة عليه كثيرا في المرحلة المقبلة، معربا عن الأسف لمحاولات البعض تسييس القضايا الفنية - الهندسية ومحاولات التنفع والتكسب السياسي على اكتافها.

