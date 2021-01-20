«البلدية»: ألف و119 شكوى خلال ديسمبر الماضي

وطن النهار

كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم الطوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بادارة الخدمات العامة وخدمة «24727732» «واتس اب» الشكاوى 1119 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال احصائية صادرة من ادارة الخدمات العامة عن شهر ديسمبر الماضي. وأوضحت البلدية بأن اعلى معدل للشكاوى كان في محافظة مبارك الكبير 259 شكوى تلتها محافظة الأحمدي 246 وجاءت محافظة الجهراء في الترتيب الثالث بمعدل 208 شكاوى فيما جاءت محافظة الفروانية في المركز الرابع بــ 146 شكوى وجاءت محافظة العاصمة في الترتيب الخامس بـ 137 فيما حلت محافظة حولي في الترتيب الأخير بـــ 123شكوى، فضلا عن استقبال ما يقارب من 50 اتصال يومي اغلبها استفسارات. وأشارت البلدية الى ان جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة «الواتس اب» وخدمة الخط الساخن «139» من قسم الطوارئ التابع لادارة الخدمات يتم ادخالها في جهاز الحاسب الآلي ومتابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها الى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات. وأضافت بأن النوبات الثلاثة (أ، ب، ج) في قسم الطوارئ التابع لادارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة في التعامل مع الشكاوى المتلقاه عبر خدمة «الواتس اب».

