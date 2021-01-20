«هيئة الغذاء»: 291 محلاً أُغلقت إدارياً في العام 2020

وطن النهار

كشفت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ان مجموع المحلات الغذائية التي تم غلقها اداريا خلال عام 2020 بلغ 291 محلا. وذكرت احصائية حديثة صادرة عن قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة امس الثلاثاء ان مجموع المخالفات في ادارات التفتيش في المحافظات بلغ 7295 مخالفة فيما بلغ اجمالي التعهدات 291 تعهدا. وأشارت الى ان اجمالي التراخيص الصحية التي تم اصدارها خلال عام 2020 بلغ 2647 ترخيصا فيما بلغ اجمالي التجديدات 6917 تجديدا، مبينة ان مجموع تراخيص المركبات الغذائية الجديدة خلال 2020 بلغ 1372 ترخيصاً فيما بلغ عدد المركبات التي تم تجديدها 3201 مركبة. ولفتت الى ان كمية المواد الغذائية التي تم اتلافها بلغ 851702 كيلوغرام في حين بلغ اجمالي الاتلافات خلال العام الماضي 3692. وأشارت الى ان اجمالي الذبائح السليمة بلغ 1?309?296 مليون ذبيحة فيما بلغ العدد الكلي للذبائح 1?312?988 مليون ذبيحة فيما بلغ عدد الذبائح من الدواجن 17?820?993 مليون ذبيحة دواجن.