«عناية الكويت في القرآن» تصدر «فنار»

وطن النهار

أصدر مركز الكويت لتوثيق العمل الانساني «فنار» العدد الـ11 من مجلته «فنار» ربع السنوية المتخصصة في مجال العمل الانساني والخيري، حيث يتناول العدد عناية دولة الكويت بالقرآن الكريم وعلومه ورعايتها لحافظيه، وجهودها الرسمية والشعبية في خدمة كتاب الله سواء القطاع الحكومي او الخاص او مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمبرات الخيرية، وشعبيا على مستوى الأفراد والعائلات والأوقاف والأثلاث الخيرية. وقد خصصت المجلة في هذا العدد ملفاً رئيساً بعنوان «الكويت.. حافظة لكتاب الله»، يتناول دور الكويت في خدمة القرآن محليا وخارجيا، فلم يقتصر هذا الاهتمام فقط على عملية تعليم وتحفيظ القرآن او دعم حافظيه ومعلميه فقط، بل تخطى ذلك الى ابعاد اخرى، منها بناء دور تحفيظ القرآن الكريم، والمساجد وملحقاتها من مراكز التحفيظ، وطباعة المصاحف وتوزيعها محليا وخارجيا، وكفالة الحفاظ، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ القرآن وتدبر علومه وفقهه وأحكامه وتفسير معانيه.