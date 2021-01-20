«الجامعة»: تشكيل لجنة لنظام الترقيات

وطن النهار

قامت جامعة الكويت ممثلة في القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د. عبدالله محمد المطوع بتشكيل لجنة أتمتة إجراءات نظام الترقيات لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت برئاسة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية أ. د. عادل عبد الرزاق الحنيان وعضوية ثلة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالجامعة، وذلك لميكنة آلية العمل بنظام الترقيات لأعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة عبر ما يعرف بالتحول الرقمي الذي يقوم على تحويل كل المعاملات الورقية ذات الصلة بترقيات أعضاء هيئة التدريس المنتمين لها إلى معاملات إلكترونية تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت والتي تتوافق مع رؤية الكويت 2035.

