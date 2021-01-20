تسجيل أول حالتين بـ«كوفيد - 20» في البلاد

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند أمس الثلاثاء عن رصد اصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا «B1.1.7 «20I.501Y.V. يأتي ذلك تزامنا مع الاعلان عن ظهور انماط جديدة في بعض دول العالم لفيروس كورونا وفي اطار تأهب خطة وزارة الصحة عبر سلسلة من الاجراءات الاحترازية والتي من ابرزها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة.

وأوضح السند في تصريح لـ«كونا» ان نتائج فحوصات مسحات الـ PCR للمواطنتين من دولة الاقلاع كانتا سليمتين الا أن فحص الـ PCR والذي اجري في مطار الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة اثبت اصابتهما بالفيروس.

وقال: تم تطبيق اجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند اجراء فحص التخطيط الجيني ثبت اصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية الصحية واجراءات التقصي الوبائي كافة.

وأضاف بأن الوزارة تجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام بضرورة المداومة على الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلة الراهنة من تغطية الأنف والفم وتطهير اليدين باستمرار والمحافظة على التباعد البدني وحماية فئات ذوي الاختطار كأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن يعاني من ضعف في المناعة.

وشدد د. السند على ضرورة تجنب التجمعات في مختلف المناسبات مطالبا بضرورة المبادرة الى التسجيل لطلب موعد مسبق في الموقع الالكتروني المخصص لتلقي لقاح «كوفيد- 19».

الى ذلك دعت مصادر صحية الى ضرورة الالتزام والحرص الشديد على لبس الكمامات والالتزام بالاشتراطات الصحية لمواجهة الفيروس المتحور الجديد.

وشددت على انه قد يتخذ اجراء بغلق المطار اذا ما استدعت الحاجة لذلك نظرا لأن الأوضاع الصحية على مستوى العالم خطيرة، لذا يجب على الجميع عدم السفر في الوقت الحالي الا للضرورة القصوى.

واكدت المصادر ان لجنة طوارئ «كورونا» ستجتماع غدا الخميس لبحث المستجدات الصحية واذا ما كان الامر يحتاج الى قرارات لصد هجمة «فيروس كورنا المتحور» على البلاد.

ولفتت المصادر الى انه سيتم التشديد على مراقبة التزام القادمين للبلاد بالاجراءات الوقائية كالالتزام بالتسجيل ببرنامج «شلونك» وملازمة الحجر المنزلي طوال 14 يوما، مؤكدة انه في حال زادت رصد حالات الاصابة بالفيروس المتحور قد يتم اللجوء للحجر المؤسسي للعائدين من بعض الدول. مع فرض غرامات مالية على المواطنين، واتخاد اجراءات قد تصل للابعاد في حق الوافدين المخالفين.

ونوهت المصادر الى انه قد يتم اللجوء لاستدعاء العائدين للبلاد خلال الاسبوعين الماضيين ممن يحملون شهادة تؤكد سلامتهم من الاصابة بكورونا ليتم اخضاعهم لفحص PCR جديد.

