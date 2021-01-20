«القوى العاملة»: تجديد 10461 إذن عمل.. وإلغاء 1086 للعمالة الوافدة

وطن النهار

اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن انجاز 25565 اجراء بعد بدء العمل بالنظام الآلي المستحدث 12 الحالي والذي اتى بناء على خطة عمل محددة باطلاق تدريجي للخدمات الالكترونية ولمدة شهر.

واهابت بأصحاب الأعمال الى تقديم الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني (خدمة اسهل) فقط وارسال الاستفسارات عن طريق الموقع الالكتروني خدمة الاستفسارات.

وبينت ان ادارة مركز نظم المعلومات واصل الليل بالنهار للاشراف على انجاز العمل الضخم والذي يعد نقلة نوعية في الخدمات الالكترونية للهيئة بالتعاون مع قطاع شؤون العمالة والقطاعات المعنية وتفعيل خطة الطوارئ داخليا. أما فيما يخص ما ذكر عن اسماء المستخدم والصلاحيات للموظفين فتم اتباع آلية ارسال اسماء المستخدم عن طريق رسائل SMS لأكثر من 1198 اسم مستخدم بسبب جائحة كورونا، وتدريب جميع الموظفين في مسرح الهيئة العامة للقوى العاملة مع توفير روابط فيديو لعرض التدريب لمن يرغب بالاطلاع عليها من قبل موظفي الهيئة، مع تكليف فريق عمل مختص متواجد بشكل يومي في ادارات العمل مكون من 31 موظفا باختصاصات مختلفة لتقديم الدعم الفني الفوري وتقديم تقارير يومية للادارة.

