جلسة البرلمان.. استمرار الجدل رغم رفعها

وطن النهار

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية امس نظرا لاستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء وصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة، وسط حضور نيابي غير معتاد تمثل بـ 39 نائباً، انبثق على اثره جدل دستوري بشأن صحة انعقاد الجلسات دون وجود الحكومة بين الغانم والنواب المعترضين على رفع الجلسة، في ظل توزيع الامانة العامة على النواب تحديث على جدول اعمال الجلسة رفع منه بند الاستجوابات المتضمن استجواب النواب بدر الداهوم وخالد العتيبي وثامر السويط الموجه لرئيس الحكومة.

وكان مقررا أن يناقش المجلس في جلسته امس جدول الأعمال المكون من 7 بنود تتضمن الرسائل الواردة والعرائض والشكاوى، والاستجواب الموجه من النواب خالد العتيبي وثامر السويط وبدر الداهوم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بالإضافة إلى طلبين لتشكيل لجنتي تحقيق، و5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية، ورفعت الجلسة وفق السياق التالي:

الغانم: نظرا لاستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة على أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، وكتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم «أمس» ترفع الجلسة».

السويط: نريد ان تعقد الجلسة ونعرف انها سابقة.

الغانم: هالسابقة لم تحدث في كل المجالس السابقة.

الصيفي: صحيح مطالبتنا سابقة، ولكن الجاري حاليا هو سنة سيئة.

الغانم: انت كنت موجود، وكل السوابق تدل انه بدون الحكومة لا يوجد نقاش وترفع الجلسة،،، ليش ما تذهبون للمحكمة الدستورية وتطلبون التفسير.

عبدالكريم الكندري: النص واضح، نريد تعديل العرف، واذا ذهبنا للدستورية فكأننا نقول ان المادة 116 غير واضحة.

الغانم: الحين النص صار واضح.

الكندري: ما المانع من مناقشة هذا الموضوع داخل القاعة؟

الغانم: النقاش يكون في اطار الدستور واللائحة، غير معقول ان كل الرؤساء وكل المجالس السابقة كانت خطأ في عدم عقد جلسات بلا حضور الحكومة.

جوهر: انزين لو الحكومة ما حضرت سنتين؟

الغانم: انزين لو النواب ما احضروا سنتين؟

الداهوم: السوابق مو عذر، طالما في نص واضح يشترط النصاب فقط.

الغانم: المادة 117 تنص على عدم عقد الجلسة، عدلوا المادة بطلب التفسير من الدستورية.

الداهوم: ليش نروح الدستورية ما دام في نص واضح؟

الغانم: شلون ما تروح، من يحسم الجدل.

الداهوم: لازم تعقد الجلسة.

الغانم: لا، خلاص تم رفع الجلسة وفق المادة 117، وجهات النظر تحترم لكن المادتين 116 و 97 واضحتان.

المويزري: هذا مو صحيح، شرط صحة انعقاد الجلسات توافر النصاب والآن في القاعة اكثر من 33 نائبا فلماذا لا تعقد؟ هذه مو شركة الحكومة ومو بكيفها.

الداهوم: نحن نطالب مخالفة العرف بتطبيق اللائحة، المادة 97 تحدد شرط صحة انعقاد الجلسات... والمادة 116 توجب حضور الحكومة.

الغانم: اوكي هذه وجهة نظركم، بس في وجهة نظر اخرى سار عليها كل رؤساء المجالس السابقين بعدم عقد الجلسة.

الداهوم: انت شنو وجهة نظرك؟

الغانم: انا مع طلب سابق في اللجوء للمحكمة الدستورية، واذا هذا لم يحصل، انا اسير على ما سار عليه الرؤساء السابقون.

انتهى النقاش وخرج الغانم من القاعة.

جوهر: الرئيس الشرعي موجود خله يعقد جلسة.

مازال النواب في القاعة يتشاورون.

جوهر: الغانم طلع خلونا ندعو الصحافة ونعقد الجلسة.

