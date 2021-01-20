إقرار مسكن للمواطنة المتزوجة من غير كويتي

وطن النهار

واصلت لجنة المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها امس لقاءاتها مع جمعيات النفع العام لسماع مرئيات وملاحظات المجتمع المدني لتحديد أولويات عمل اللجنة في دور الانعقاد الحالي، كما وافقت على اقتراحين برغبة.

وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث بحضور مقرر اللجنة د. صالح المطيري وعضو اللجنة اسامة المناور، موضحا ان الاجتماع كان مكرسا لمناقشة محور الأسرة من محاور اللجنة الثلاثة وهي المرأة والاسرة والطفل.

وأوضح الشاهين أن اللجنة ناقشت أيضا مجموعة من الاقتراحات برغبة، حيث وافقت على اقتراح من د. محمد الحويلة يتعلق بتوفير البيوت منخفضة التكاليف والشقق النموذجية في المدن الجديدة للمرأة الكويتية.

وأوضح ان الاقتراح يشمل المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة والأرامل والعزباء التي لا معيل لها وأيضا الأسر الكويتية المتعففة وقد وافقت اللجنة على هذا الاقتراح بالإجماع، وسيحال الى المجلس ومن ثم الى الحكومة.

وأضاف الشاهين أنه تمت أيضا الموافقة على اقتراح برغبة من النائب مرزوق الخليفة يتعلق بخفض سن المرأة الكويتية التي تستحق المساعدة العامة بموجب مرسوم 23 لسنة 2013 بشأن المساعدات العامة من 55 سنة الى 45 سنة ميلادية، وجاءت الموافقة بالاجماع كي يحال إلى مجلس الأمة ومنه الى الحكومة. وبين الشاهين أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل لمناقشة محور الطفل وستتم دعوة الجمعيات المشهرة والمسجلة رسمياً في وزارة الشؤون والمعنية بالطفل.

