هشام الصالح يقترح إنشاء جامعة عبدالله السالم

وطن النهار

تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة «40» من القانون رقم «76» لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.

نص على ان يستبدل بنص الفقرة «الثانية» من المادة «40» من القانون رقم «76» لسنة 2019 المشار اليه ليكون نصها كالاتي: «وتنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى احكامه جامعة حكومية باسم جامعة عبدالله السالم يشكل مجلس ادارتها وفقا لاحكامه، وتخصص جميع المباني والاراضي والمرافق التابعة لجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ هذا القانون لهذه الجامعة، ولا يجوز التنازل عنها كليا او جزئيا الا لجامعة حكومية او كلية حكومية تمنح الاجازة الجامعية او ما دونها بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية.

وجاء في المذكرة الايضاحية يهدف هذا المقترح الى تعديل نص الفقرة الثانية من المادة «40» من القانون رقم «76» لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية تأكيدا على ما نص عليه الدستور الكويتي في المادة «13» من ان «التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، وايضا المادة «14» منه والتي نصت على: «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي». وجاء هذا الاقتراح بقانون حرصا على تطوير التعليم العالي في الكويت ومن باب خلق بيئة تنافسية بين الجامعات الحكومية وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في التعليم العالي داخل الكويت وكذلك حماية المال العام المتمثل في مباني جامعة الكويت والاستثمارات المنفقة فيها خلال «60» سنة الماضية.

وعلى ذلك يقتضي هذا المقترح بان تنضم جميع كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي واكاديمية الكويت للفنون الى قانون الجامعات الحكومية.

