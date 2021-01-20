فتح باب التسجيل في «البروتوكول والإتيكيت»

وطن النهار

أعلن رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصر الله، بأن الجمعية، وبالتعاون مع الجمعية الدولية للعلاقات العامة -فرع الخليج، وجمعية العلاقات العامة البحرينية، قد قرروا، بعد النجاح الكبير الذي حققه «الدبلوم التدريبي في البروتوكول والاتيكيت»، فإنه قد تم فتح باب التسجيل في فوج جديد من البرنامج، والذي سيطرح في الفترة من 24 يناير وحتى 11 فبراير. وأوضح بأن هذا البرنامج يأتي ثمرة للتعاون المستمر بين الجمعيات التي تعنى بالعلاقات العامة والاتصال في منطقة الخليج العربي، وقد تم تصميمه لتعريف المشاركين بجميع القواعد الدولية للبروتوكول والاتيكيت، إضافة إلى نقاط تقاطعها واختلافها مع الطبيعة الخاصة لمنطقتنا، النابعة من تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا.

