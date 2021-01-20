العبدالجليل: إعادة تأهيل 23 محلاً بأسواق المباركية

وطن النهار

قام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل بجولة في أسواق المباركية التراثية، تفقد خلالها المرحلة الجديدة من محلات سوق التمر وسوق الجت التراثيين، ورافقه خلال الجولة الأمين المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية د. تهاني العدواني، والأمين المساعد لقطاع الآثار والمتاحف د. بدر الدويش، وعدد من المسؤولين في قطاع الآثار والمتاحف والشؤون الهندسية والمباني التاريخية بالمجلس، والمستشار الإعلامي بالمجلس مظفر عبدالله.

وعقب الجولة صرح العبدالجليل قائلا: سعدت أن أمثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بزيارة محلات أسواق المباركية التراثية القديمة وذلك بعد أن أتم المجلس الوطني إعادة ترميم وتأهيل وتجهيز هذه المحلات الموجودة في «سوق التمر» و«سوق الجت» وإعادتها كما كانت إلى عبق الماضي وعلى الطراز المعماري الكويتي القديم.

وأضاف: استطعنا إنجاز وتأهيل وإعادة ترميم 23 محلا، وهذه المحلات مفتوحة وجاهزة لمزاولة الأنشطة التجارية القديمة والمرخصة من بلدية الكويت التي بذلت كل ما في وسعها لتسهيل هذه المهمة، وهذه الأنشطة تتعلق ببعض المهن والحرف وبيع السلع التراثية التي كانت في الكويت قديما، هذا بالاضافة إلى المحلات التي تقدم الوجبات الشعبية والملابس الكويتية المعروفة وبعض المستلزمات المرتبطة بأسواق الكويت القديمة وتم اعادة احيائها من جديد.

وقال العبدالجليل إن هناك 15 محلا جديدا سوف يتم الاعلان عن مزايدة جديدة لمزوالة الأنشطة فيها وفق الشروط الخاصة التي يضعها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وهذه المحلات ستكون متاحة لكل المواطنين وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة من شباب الكويت لكي يستفيدوا من هذه المحلات التي تحمل ذكريات جميلة عن تاريخ الكويت في سوق المباركية التاريخي بعد أن تم تأهيلها بنفس الطراز المعماري القديم التي كانت عليه.

وأشار إلى أن لدى المجلس الوطني 75 محلا في سوق المباركية، موزعة بين سوق التمر وسوق الجت، وكل المحلات الموجودة مستغلة ما عدا الـ15 محلا الأخيرة بصدد إعداد مزايدة جديدة لاستغلالها وفق المواصفات القانونية المتبعة بين المجلس، وبلدية الكويت، ووزارة المالية، وسوف يتم الاعلان عنها في الجريدة الرسمية وفي قنوات المجلس الرسمية. واختتم العبدالجليل بالقول: مسؤوليتنا في المجلس الوطني هي المحافظة على المباني التاريخية والتراثية ولدينا عزم وهمة وقدرة على أن نعيد الكثير من المباني إلى طابعها الكويتي الأصيل للمحافظة على الهوية المعمارية والتراثية للكويت للمحافظة على أصالة عبق الماضي الذي يمثل ذكرى غالية عالينا يجب أن نصونها ونحافظ عليها تتمثل في المباني التاريخية بصفة عامة، ومباني سوق المباركية التراثي على وجه الخصوص كونها في قلب العاصمة وبجوار متحف كشك الشيخ مبارك، وكل تفاصيل المكان تعبر عن هوية الكويت الأصيلة وجانب مهم في ذاكرة الوطن، وهذا واجبنا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ونحن قادرون على ذلك بفضل جهود المسؤولين والقيادات في المجلس وفي قطاع الآثار والمتاحف والشؤون الهندسية.

من جانبه، قال الأمين المساعد لقطاع الآثار والمتاحف د. بدر الدويش إن سوق التمور بمنطقة المباركية يعد أحد المعالم التاريخية في الكويت والتي لها رمزية في المجتمع ليس فقط في الكويت وإنما لكل الزائرين للكويت، مشيرا إلى استملاك المجلس الوطني 75 محلا تراثيا موزعة في سوق المباركية تخدم أنشطة تراثية وحرفية قديمة تحمل عبق الماضي، ومحلات معنية بالتراث وكذلك هناك محلات تمت اعادة تأهيلها وترميمها وفق النسق المعماري الكويتي القديم وستكون هناك مراجعة لمزاولة أنشطتها.

ولفت إلى حرص المجلس على توحيد النسق المعماري والشكل العام لهذه المحلات التراثية القديمة التي تحمل رسالة بالغة الأهمية في نفوس كل زوار سوق المباركية، وكذلك هذا النسق الموحد المحافظ على الطراز المعماري الكويتي القديم يمثل نوعاً من الاستدلال السياحي وهذا مفهوم أعمق لما يسمى بالترويج الثقافي والذي يهتم به المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في كل أنشطته التراثية والترويجية وكذلك عند ترميم وإعادة تأهيل جميع المباني التاريخية القديمة.

وقد شارك في الجولة راشد العتل مدير إدارة الشؤون الهندسية بالانابة، ووليد الحميدي مراقب المباني التاريخية، وجاسم الشمالي رئيس قسم التوثيق والدراسات، بالاضافة الى عدد من المسؤولين بالمجلس.

