الرواتب والدعوم مؤمّنتان.. لكن السيولة تتناقص سريعاً

مال وأعمال

«السيولة في خطر» وقد لا تكفي طويلاً لسداد الالتزامات، هذا ما تخوفت منه مصادر موثوقة لـ «النهار»، مشيرة إلى أن تمرير قانون الدين العام بمرسوم ضرورة بات أمراً مهماً في الوقت الحالي، بسبب أوضاع السيولة الحرجة التي تمر بها ميزانية الدولة والتي لم تشهدها منذ سنوات طويلة.

وأضافت المصادر أن الدين العام حل حيوي من شأنه حماية المال العام من الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها في حال اللجوء إلى تسييل أصول الصناديق الاستثمارية، حيث تتدنى أسعار الأصول في الوقت الراهن بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن ضرورة تبني السحب المنضبط من صندوق الأجيال القادمة مقابل نقل الأصول من بين الأمور التي بدأتها الحكومة في الفترة القليلة الماضية، وعلى الحكومة أن تحتاط لعملية نقل تلك الأصول.

من جهة أخرى، شدد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان في تصريح خاص لـ «النهار» على ضرورة قيام الحكومة ببناء سيولة جديدة من خلال أرباح الصناديق الحكومية ومساهمة الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي في تمويل المشاريع الإسكانية للدولة.

وأضاف أن وقف المشاريع غير الانتاجية في خطط التنمية والتي لا تحتاج الدولة إليها في الوقت الراهن من بين الأمور الملحة والضرورية لتدعيم سيولة صندوق الاحتياطي العام.

وطالب الوزان الحكومة بمعالجة الخلل في التوظيف من خلال العمل على فتح آفاق جديدة للتوظيف من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم السوق الكويتي للأعمال الحرفية والمهنية والتي دخل بها الشباب الكويتي خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن من بين الآليات التي تعزز فتح آفاق جديدة للتوظيف : خفض الحوافز الحكومية لتكون قريبة من الحوافز الممنوحة في شركات القطاع الخاص لتشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص.

وتطرق الوزان إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في توظيف خريجي الجامعات القادمين إلى سوق العمل، موضحاً أن هناك نسبة مفروضة على القطاعات العاملة في القطاع الخاص لتوظيف الخريجين، خاصة في القطاع المالي والمصرفي والتجاري والصناعي وغيره من القطاعات.

وفي رد منه حول دعوات فرض الضريبة ومدى ملاءمة توقيتها في الوقت الحالي، أشار الوزان إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة يأتي في إطار تطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث طبقت بعض الدول تلك الضريبة، فيما لم يطبقها البعض الآخر ومنها الكويت بسبب تخوفات بعض أعضاء مجلس الأمة من أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على ذوي الدخل المحدود.

وأوضح أن تطبيق الضريبة بحاجة إلى دراسة متأنية وشاملة من قبل الحكومة لمعرفة تداعيات تطبيقها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وألا تؤثر على ذوي الدخل المحدود.

