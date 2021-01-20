تغييرات كبرى تنتظر قيادات شركات القطاع العام

مال وأعمال

كشف مصدر حكومي مطلع لـ «النهار» أن تغييرات قيادية كبيرة مرتقبة في شركات القطاع العام خلال الأشهر القليلة المقبلة، في إطار العمل على الانتقال بتلك الشركات من الخسائر إلى تحقيق المكاسب، بعد تكبد المال العام خسائر كبيرة في السنوات القليلة الماضية.

وأفاد المصدر أن من بين الأسباب الرئيسة التي كبدت تلك الشركات هي التوجيه القيادي غير المنضبط والذي أثر على أداء تلك الشركات ودفع بها إلى مزيد من الخسائر دون أي مردود حقيقي على المواطنين، الأمر الذي دعا بضرورة عمل تقييم شامل للقيادات الموجودة في تلك الشركات.

وأشار إلى أن من بين خيارات المعالجة الأخرى التي تدرسها الحكومة بشكل جدي وباتت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، السعي لدمج الشركات الحكومية في بعض القطاعات الحكومية لتعزيز مستويات الانجاز ومن أجل تسهيل الرقابة على أدائها ويوفر كثيراً في المصاريف التشغيلية لها.

وأضافت أن تغيير القيادات وكذلك الوفر في النفقات عبر دمج الشركات المتشابهة في الاختصاص والهدف من بين الآليات المهمة التي تستهدفها الحكومة لتقليص مصروفاتها التشغيلية وتعزيز إيراداتها.

من جهة أخرى، تتجه الجهات الرقابية لوضع معايير جديدة نوعية تستهدف تقييم إنفاق شركات القطاع العام بشكل متواصل يمكن تلك الجهات من زيادة المساءلة ورفع مستويات الشفافية في البيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات.

ومن بين المعايير الرقابية الجديدة، ما يتعلق بالممارسات والمناقصات التي يتم طرحها من قبل تلك الشركات لتكون أكثر جدوى ومردوداً للاقتصاد الوطني، ومحاصرة الأوامر التغييرية للمشاريع القائمة لتكون في حدودها الدنيا وعدم طرح مناقصات أو ممارسات لا تفيد استراتيجية وعمل تلك الشركات في المستقبل.

وأوضحت أن الحكومة تستهدف من وضع معايير رقابية جديدة على شركات القطاع العام، العمل على تغيير ثقافة تلك الشركات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها وبما يعود بالنفع لمصلحة المواطن دون هدر في المال العام.

وقال : إن الحكومة ماضية في تتبع كل دينار ينفق من الميزانية العامة للدولة لمعرفة مدى الجدوى من الانفاق والعمل على توظيف الموارد بشكل أمثل وبما يحقق استراتيجية الحكومة الرامية لتعزيز مصداتها المالية في مواجهة العجز المزمن والحاد الذي تعانيه الميزانية العامة على خلفية تراجعات أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق.

