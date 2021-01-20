«طيران الإمارات» تعتمد جواز «إياتا»

مال وأعمال

عقدت شركة «طيران الإمارات» اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» لتصبح واحدة من أولى الناقلات الجوية في العالم التي تجرب «جواز سفر إياتا»، وهو عبارة عن تطبيق لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات أو فحوصات أو لقاحات كورونا، بحسب المكتب الإعلامي حكومة دبي.

ويتيح جواز سفر إياتا للمسافرين التحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم، وسيتمكنون أيضا من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران، ويمكنهم استكمال التفاصيل المتعلقة بإجراءات السفر. ويمكن التطبيق الجديد المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقميا وبسلاسة، وستقوم طيران الإمارات بالتحقق من صحة فحوص PCR قبل المغادرة. ويتوقع أن تبدأ تجربة التطبيق في أبريل المقبل. وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إن «الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر، ونعمل مع إياتا لتبسيط نقل المعلومات التي تطلبها الدول إلى أنظمتنا رقميا وبفعالية وأمان».

يتيح جواز سفر إياتا للمسافرين التحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول لشؤون المطارات والركاب والشحن والأمن في إياتا نيكولاس كارين «فخورون بالعمل مع طيران الإمارات لإتاحة جواز سفر إياتا في منطقة الشرق الأوسط».

