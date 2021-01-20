الإصلاح الاقتصادي يبدأ من إصلاح الموازنة العامة

مال وأعمال

تمثل الميزانية بحسب البرامج والأداء نظاما لاعداد موازنة مالية تتضمن جميع النفقات التي يتعين أن تخصص لكل سنة مالية جديدة في الدولة وهي تأخذ الوحدات الاصغر في كل جهة حكومية للوحدات الاكبر بعد ذلك. تبدأ الموازنة من كل وظيفة داخل الوحدة الحكومية تحلل وفقا لاحتياجاتها وتكاليفها. ثم يتم إعداد الموازنة على أساس متطلبات المرحلة القادمة دون النظر إلى زيادة الموازنة أو نقصانها عن الموازنة للسنة المالية السابقة. تساعد موازنة البرامج والأداء على تخفيض التكاليف من خلال تجنب الزيادة أو النقصان الحاصل في موازنة السنوات السابقة ومخصصاتها، غير أن إعداد موازنة البرامج والأداء تستغرق وقتا أطول من الموازنة التقليدية أو موازنة البنود وتكمن في حصر جميع التفاصيل لتقليل عدد اكبر من الهدر والتكاليف المالية التي توضع في ميزانية البنود. وتتمثل ضرورة الانتقال بعملية إعداد الموازنات في الوحدات الحكومية من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء وتطبيقها فعلا ، اذ إنها تتمتع بمميزات عديدة ابرزها خاصية المرونة في انخفاض وارتفاع التكاليف بين كل سنة مالية، وهدفها الاساسي يكمن بتخفيض التكاليف فضلا عن أن تنفيذها يكون اكثر دقة ومن ثم تعد أداة لتقييم الأداء والتخطيط المالي للوحدات الحكومية وكذلك تقويم أداء الإدارات الحكومية بشكل عام. تطوير الموازنة العامة مشروع طموح وجب تبنيه فوراً دون تأخير من الاخوة في اللجنة المالية بمجلس الامة وتمكين وزارة المالية من وضع خطة ذي جدول زمني محدد للانتقال لهذا النظام المحاسبي لاعداد الموازنة العامة في الكويت. تعديل اي نظام محاسبي هدفه خفض التكاليف سيكون له عائد مباشر على التكاليف المباشرة لدى الحكومة ووقف الهدر المالي الذي اخذ بعداً كبيرا في الكويت واصبح جزءا من الهيكل المالي لنا. الحلول البسيطة لكنها اكثر مهنيّة وهي المطلب الاساسي لنا في هذا الوضع الاقتصادي الذي لا نعرف ما هي نهايته. انتقالنا اليوم لهذا النظام المحاسبي من اعداد الموازنة العامة سيسهل لنا الانتقال للموازنة الذكية وهي التي يتم اعداها وفق الخطط والبرمجة وتكون ذات مدى بعيد فيتم اعداد الموازنة كل خمس سنوات وبرمجة اوجه الصرف والتكاليف وفق الخطة المالية للدولة فلا يمكن ان نستمر في العيش عاما بعد عام دون اي خطة مالية، الدولة مربوطة بالخطة الاستراتيجية العامة التي على اساسها يتم اعداد برنامج عمل اي حكومة وهي جزء اصيل من الدستور الكويتي في المادة 123 حيث وضع المشرع انه يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية. خطوات الاصلاح لا تحتاج اعادة اختراع بل رغبة وعزيمة واصرار بالتنفيذ فهل من منفذ لها؟